Meglépne a Kecel és a Harta a harmadik fordulóban

A 3. forduló mérkőzéseit rendezik meg a hétvégén a megyei első osztályú bajnokságban.

Szombat, 17.00

Harta SE–Kecskeméti LC

V.: Fehérvári Patrik (Szabó Gábor, Topálszki Szabin).

Sümegi József, a Harta edzője: – Nemrég összecsaptunk a kupában a kecskemétiekkel, fiatal, lelkes, hajtós, futós csapat, azon a mérkőzésen a kapusuk, Meggyes a szemünket is kifogta. Szeretnénk tehát revansot venni a kupabúcsú miatt, ugyanakkor az évadzárást tekintve vérmes reményeink nincsenek, hiszen az 5–8. helyet tűztük ki, azért szeretnénk továbbra is minél szebb pozíciót elfoglalni a tabellán. Tartozunk ennyivel a szurkolóinknak is, akik Szabadszállásra is jó százan elkísértek bennünket.

Lajosmizse–Kiskunhalas

V.: Nagy Attila (Bosnyák Sándor, Szabó Laura),

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Meghatározott célunk, hogy a Kiskunhalas ellen is pontot, pontokat szerezzünk. Akik kisebb sérüléssel bajlódtak, azok is tudják vállalni a játékot. Ha addig nem lesznek problémáink, akkor el tudjuk érni a célunkat. Ellenfelünk a hazai döntetlenjével tekintélyt parancsoló eredményt ért el a Félegyháza ellen. A Halassal mindig nehéz mérkőzéseket játszottunk, úgy gondolom, hogy ezúttal is így lesz. Felkészülünk az ellenfélből, és meglátjuk, hogy mi lesz.

Kiskunfélegyházi HTK–Duna Aszfalt TLC II.

V.: Baráth Gábor (Slezák Márk, Juhász Dóra).

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Az elmúlt hét nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, el akartuk hozni a három pontot Kiskunhalasról. Itt a következő lehetőség arra, hogy hibáinkat kijavítsuk. Szeretnénk itthon tartani a három pontot. Tudjuk, hogy egy nehéz meccsre kell számítani. Az előző idényben is jó mérkőzéseket játszottunk a Tiszakécskével. Nem fogják könnyen adni a győzelmet, de próbálunk úgy összpontosítani, odafigyelni, hogy a magunk javára fordítsuk a mérkőzést.

Kerekegyházi SE–Kecel FC

V.: Polyák Attila (Markó László, Lichtenberger István).

Csordás Csaba, a Kerekegyháza edzője: – A keretben mindenkire számíthatok. Volt ugyan egy-két kisebb sérülés, de ezek a hétvégére rendbe jöttek. A csapaton belüli hangulat érthető módon jó, hiszen eddig négy tétmérkőzést játszottunk, és derekasan megálltuk a helyünket. Tiszakécskén is felvettük a kesztyűt a négy NB II.-es visszajátszóval felálló hazaiakkal, így sikerült a pontszerzés. És nem csak a kereten belül jó a hangulat, hanem a drukkerek körében is, akik Tiszakécskére is nagy számban elkísértek minket. Tesznek is a klubnál is azért, hogy a szurkolókkal jó legyen a kapcsolat. Ami a hétvégi mérkőzést illeti, mindent elkövetünk azért, hogy minél tovább megtartsuk a veretlenségünket. Tudjuk, hogy a Kecel nagyon jól rajtolt, két győzelemmel, de már megmutattuk, hogy a nagyon erős csapatok ellen is bármire képesek vagyunk. Azt szeretném, ha az idén Kerekegyházán a vendégek számára nem sok babér teremne, így aztán ma délután is megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy begyűjtsük mind a három pontot.

Szabó Attila, a Kecel edzője: – A hangulat jó a csapat háza táján, hiszen két győzelmet arattunk a bajnokságban és a kupában is, igazából arra kell vigyáznom, hogy a srácok el ne szálljanak saját maguktól. Viszonylag fiatal csapatom van, a legfőbb feladatom az lesz, hogy visszarángassam őket a földre, nehogy elhiggyék, hogy csupa Messiből áll a csapat. Herceg Robi húzódással bajlódik, rá nem biztos, hogy számíthatok a mai meccsen, illetve két ember még nyaral, de hát a megye egyben adódnak olyan tényezők, amelyek miatt nem mindig lehet előre tervezni. Kerekegyházán kicsi a pálya, azon minden vendégcsapat meg szokott szenvedni. A hazai gárda hozzá van szokva, a vendégeknek viszont szokatlan, hiszen teljesen más a pontrúgások, a kirúgások, a szabadrúgások elvégzése, ha a szokatlan lőtávolságot nem jól méri be egy csapat, akkor bajba kerülhet. De mi természetesen mindenhol győzni szeretnénk, nem lesz ez másként ma délután sem.

Vasárnap, 17.00

Jánoshalmi FC–Szabadszállási SE

V.: Sebestyén László (Berger Tibor, Benedeczki Zoltán).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Hazai pályán ki kell köszörülnünk az akasztói csorbát, hogy a vezetőedzőnk újra leülhet a kispadra, ez a számunkra már főnyeremény. Vannak, akik kisebb sérülésekkel bajlódnak – Balázs Dávid, Harnos Zoltán, Stojanovic Milos, Nagy Dániel –, vasárnapra kiderül, hogy mennyit tudnak vállalni a pályán. A Szabadszállás hazai pályáján tavaly megtréfált bennünket, de most ők jönnek hozzánk, igaz, Horváth Péter, a Fradi volt támadója személyében egy új, remek edzővel. Nekünk hazai pályán most csak a győzelem az elfogadható. A szurkolóink is ezt várják tőlünk, megpróbáljuk hazai pályán legyőzni a Szállást.

Kalocsa–Soltvadkert

V.: Béleczki László (Minda Róbert, Erdélyi Ádám).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Sajnos nem úgy sikerült a rajt, ahogyan elterveztük, de ennek ellenére úgy készülünk, hogy a hétvégén, hazai pályán szeretnénk megszerezni első győzelmünket. Pozitív hír, hogy két meghatározó játékosunk is visszatér a csapathoz. Bízunk benne, hogy velük kiegészülve eredményesek lehetünk.

Bácsalmási PVSE–Kiskőrösi LC

V.: Rabi József (Borbényi Miklós, Kaszala Mihály).

Vojnics-Zelics Szasa, a Bácsalmás edzője: – Nekünk muszáj a győzelemre menni, habár tudjuk, hogy ez most sem lesz egyszerű. Jól ismerjük az ellenfelünket, tudjuk, mit kell játszanak, és ha egészséges önbizalommal szállunk a meccsbe, akkor nyerhetünk. Bárkivel képesek vagyunk pariban lenni, ezért is bízom a csapatban, aztán a pályán majd kiderül, hogy mire vagyunk képesek. Néhányan kisebb sérüléssel bajlódnak, de a meccsre szerintem mind játékra készek lesznek, így nagyon remélem, hogy hazai pályán megszerezzük az idénybeli első győzelmünket.