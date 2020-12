Megdolgozott a Mizse KC a két pontért, meg is érdemelte

A 2020/21-es bajnokság őszi idényében a hetedik találkozóját vívta meg szombat este hazai pályán a Mizse KC. Az Avar-legénység az eddig mindössze három meccset játszó, abból a három mérkőzésből száz százalékos Pick Szeged U-22 csapatát fogadta. Kemény, a hajráig kiélezett, férfias mérkőzésen sokat tett a sikerért, és megérdemelten győzött a Mizse KC.

Az elmúlt hétvégén jó egy hónap után játszhatott újra meccset a Mizse KC, sok köszönet azonban nem volt benne, a balassagyarmati túra ugyanis nem sikerült jól, így aztán kiemelt jelentősége lett a Pick Szeged U-22 elleni mérkőzésnek, amelyet természetesen zárt kapuk mögött játszottak. A zárt kapus mérkőzéseken hiába nincs közönség, azok a találkozók sem egyformák hangerő tekintetében. Ez a mizsei találkozó a zárt kapus meccsek azon halmazába tartozott, ahol az edzők és játékosok folyamatos kiabálása, buzdítása rögtön a kezdést követően egészséges hangzavarral töltötte be a csarnokot. Ettől függetlenül persze hiányoztak a nézők, akik – mint hamarosan kiderült – ráadásul igen jól szórakozhattak volna.

Az első két gólt a hazaiak szerezték Horváth Viktor és Kiss Attila révén,

a 12. percre 5–2-re meglépett a hazai csapat. Ám már a 14. percre egyenlített a Szeged U-22, sőt, a 17. percben Bajus sikeres hétméteresével a vezetést is átvette, 7–6 volt ekkor az állás a vendégek javára, Bajusnak ez már a harmadik sikeres hetese volt. Egészen a 26. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok úgy, hogy hol a hazai, hol a Tisza-parti gárda vezetett egy góllal. A szegedi Tőkés találatával a 27. percben éppen a Szeged vette át 13–12-re a vezetést, a hazaiak viszont, akiknél Kiss Attila jeleskedett a hétméteresek száz százalékos kihasználásával, a legjobbkor rázták meg magukat, és hoztak össze zsinórban négy gólt – a legutolsót egy remek védés után a hazai hálóőr, Lengyel szerezte egy jó védése után, egész pályás lövésből üres kapura –, és így háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második játékrészben egy szegedi találat után Bujdosó és Horváth négygólosra növelte a hazai előnyt, majd gólváltásokat követően Imregi alakította a 40. percre két találatával 21–17-re az állást. Ezt követően időt kért a vendégek mestere, Kárpáti Krisztián, és minden bizonnyal hatottak az edzői utasítások, ezt követően ugyanis a szegediek Fekete Dániel vezérletével a 44. percre 22–22-re egyenlítettek. Ezt már Avar György sem nézhette tétlenül, ő is időt kért, és az ő tanácsai sem bizonyultak pusztába kiáltott szavaknak, az időkérés után ugyanis ha döcögött is a mizsei gépezet, de lassan újra elkezdtek előnyt felépíteni Bujdosóék. Ahhoz ugyanakkor, hogy a Lajosmizse újra elkezdhesse a fór gyarapítását, nagyon kellettek a mérkőzésnek ebben a szakaszában, amikor egyébként mind a két fél viszonylag sok hibával játszott, Lengyel nagyszerű védései.

A 46. percben Kiss Attila alakította, 23–22-re az eredményt,

majd újabb két találatával három gólra növelte a hazai előnyt. Az 52. percbe Imregi 27–23-ra alakította az állást, majd Scheuring második sikeres hetesét követően érezhető volt, hogy ezt a meccset már csak a hazai csapat ronthatja el. De miért rontotta volna el? Hibák becsúsztak ugyan itt is, ott is a hajrához közeledve, ekkor azonban már ez is a hazaiaknak kedvezett, akik Avar György utolsó időkérését követően az utolsó percben Vancsics és Imregi révén még két látványos gólt szerezve 31–25 arányban megnyerték a találkozót.

–A múlt heti, balassagyarmati fiaskó után úgy érzem, hogy a csapat szombaton maximálisan odatette magát – értékelt Avar György, a lajosmizseiek vezetőedzője. – Harcosan, okosan kézilabdáztunk, és megérdemelten győztünk.

–Sajnos látszott a játékunkon, hogy az első három forduló óta nem játszottunk tétmeccset, szeptember végén vívtuk meg a legutóbbi bajnoki mérkőzésünket, utána több mint négy hetet voltunk kénytelenek kihagyni játékban is edzésben is, így aztán a játékosaink különböző mentális és fizikai állapotban vannak – nyilatkozta a mérkőzés lefújását követően Kárpáti Krisztián, a szegediek vezetőedzője. – Ez rányomta a szombati játékunkra bélyegét. A Lajosmizse nagyon ügyesen játszott,

okosan használta ki a gyenge pontjainkat, jó napot fogtak ki, és megérdemelten tartották itthon a két pontot.

Gratulálok nekik a győzelemhez.

Mizse KC–Pick Szeged U-22 31–25 (16–13)

Lajosmizse, vezette: Cseszregi Bence, Sipos József

Mizse KC: Lengyel 1 – Vancsics 1, Bujdosó 5, Petrik-Varga 3, Hollós 1, Scheuring 2/2, Horváth Viktor 1. Csere: Vujasin, Kiss Attila 10/5, Benke, Imregi 7, Tóth Tamás. Vezetőedző: Avar György.

Pick Szeged U–22: Marczika – Szilágyi, Pál, Lőrincz 1, Vetési 3, Fekete D. 6, Bajus 6/4. Csere: Nagy T. – Csányi 2, Fekete G. 1, Tóth J. 2, Tőkés 3, Varga M., Csókás 1, Hegedűs. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteresek: 7/7 illetve 4/4.

Kiállítások: 12 perc, illetve 12 perc.

Borítóképünk illusztráció.