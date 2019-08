Magasabbra tette a lécet a Spari

Eredményes szezonon van túl a Spartacus, de a következő idényre még magasabbra tették a mércét. A női extraligás csapatukkal a legjobb négy közé igyekeznek.

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér megkezdte a felkészülést a 2019/2020-as bajnoki szezonra. A klub több csapatot szerepeltet a különböző osztályokban. Alapvető cél a saját utánpótlás és felnőtt bázis erősítése, a számukra megfelelő játéklehetőség biztosítása.

Az Extraligában ismét ott lesz az előző szezonban hatodik helyen végző női együttes, soraiban egy frissen igazolt játékossal, Alekszandra Radonjiccsel, aki legutóbb kiemelkedően szerepelt a szerb első osztályban. Mellette a saját nevelésű Drabant Anita – aki az idén nyáron megrendezett utánpótlás Európa-bajnokságon az ifik mezőnyében egyéniben a legjobb tizenhat közé jutott –, valamint a szintén Spari nevelésű Füle Kata és Márkus Enikő lép asztalhoz. Az elnökség nem kisebb célt állított az edzők és játékosok elé mint a Final Fourba kerülést.

A második számú női gárdát az NB I.-ben indítja a Spari, ahol egyrészt a még újonc korú, mindössze tizenkét esztendős Polónyi Nóra kap játéklehetőséget. Mellette csapattag lesz a Spartacus legnagyobb harcosa, Szvitacs Alexa, aki megújult erővel, elképesztő nagy küzdelem után para játékosként tér vissza az asztaliteniszhez, megkezdve útját a tokiói paralimpiai játékok felé. Márkus Enikőre ebben a csapatban is számít a klub, mivel nagy rutinnal rendelkezik, így ösztönző erőként is tud hatni fiatalabb csapattársaira. Kitűzött cél a közép mezőny elérése.

A hármas számú együttese a férfiak mezőnyét erősíti az NB II.-ben, mivel az előző szezonban szenzációs teljesítménnyel feljutott az NB III.-ból. A csapat változó felállással szerepel majd, de a két alappillére, Jádi Dominik és Gyetvai Ákos marad. Mindketten folyamatos edzéssel és motivált versenyzéssel évről évre kimagasló fejlődést mutatnak. További csapattagok: Gyarmati Zsolt, Miskolczi Kristóf, Mezei Levente. A tavalyi bajnokcsapat célja a bentmaradás, illetve minél több tapasztalat szerzés.

– Rendkívül eredményes szezonon van túl a Spartacus, de következő idényre még magasabbra tesszük a mércét, hogy méltón tudjuk képviselni Kecskemétet a hazai és a nemzetközi mezőnyben – mondta Ujhidy Tibor elnök. – A saját nevelésre támaszkodás évtizedek óta hitvallása a Sparinak, és ez most sem lesz másképp, ráadásul méltán bízhatunk Drabant Anita és Polonyi Nóra országos és nemzetközi egyéni sikereiben is. Külön öröm számunkra, hogy egyben tudtuk tartani, sőt sikerült megerősíteni is az extraligás női csapatunkat. A Final Four komoly cél, de van hozzá egy mentálisan és tudásban is egységes csapatunk. Megnyugtató, hogy Fodor Miklós, Szabó Krisztián és Vajda Viktor személyében országosan is meghatározó edzők irányítják a szakmai munkát, akiket nagyszerűen segít Dékány Ferenc és Nyúl Zsolt.