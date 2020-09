Lendületes csapat vár az Avar-legénységre

A Mizse KC otthon, a GBB ZRT. Kecskeméti NKSE idegenben szerepel a második bajnoki fordulóban. Előbbi a Fradi-fakót fogadja, míg utóbbi a Tempo KSE-hez látogat.

Az elmúlt hétvégén indult a férfi NB I./B Keleti csoportjának 2020/2021-es szezonja, a Mizse KC számára azonban szombaton kezdődik az idény. A lajosmizsei gárda Nyíregyházán kezdte volna a bajnokságot, a hazai együttes köreiben azonban felvetődött a koronavírus gyanúja, így a két csapat közös megegyezése alapján egy későbbi időpontban rendezik meg az összecsapást.

– Meglehetősen rosszul érintett bennünket, hogy nem tudtunk játszani a nyitófordulóban, ráadásul szerdán a Magyar Kupa meccsünk is elmaradt a vírus miatt az NB II.-es KIKI ellen, így játék nélkül ugrunk bele a komoly téttel rendelkező meccsbe – mondta Avar György, a Mizse KC vezetőedzője, akinek együttesére 18 órakor az FTC U22-es gárdája vár. Azt a csapatot fogadják szombaton, amelyik az első fordulóban 34–28-ra verte a náluk vendégeskedő KTE-Piroska szörpöt.

– Láttam a meccset, nagyon jól összerakott társaság a Fradi-fakó, fiatalok, gyorsak, lendületesek, biztos kemény lesz a szombati találkozó. Kicsit lassítanunk kell a játékot, mert ha belemegyünk a rohanásba, abból biztosan nem jövünk jól ki. Taktikusan meg kell keresnünk azokat a pontokat, ahol sebezhetőek. Talán a rutin kicsit mellettünk szól, ezt kéne okosan kihasználni – tette hozzá a szakember, aki csapatával nem számíthat a szurkolók támogatására, a mérkőzés ugyanis zárt kapus a koronavírus-járvány miatt.

– Mizsén az eddig megszokottnál nagyobb az érdeklődés irántunk, ezért különösen sajnáljuk, hogy ezt a meccset így kell lejátszanunk, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, nincs más választásunk – vélekedett Avar György.

A női NB I/B Keleti csoportjába sorolt GBB ZRT. Kecskeméti NKSE-re gyáli szereplés vár a második forduló szombati játéknapján, ahhoz a Tempo KSE-hez látogatnak, amelyik a nyitányon 25–24-re kikapott idegenben a PC Trade Szegedtől. A KNKSE is vereséggel kezdte a szezont, a 35–32-re nyerő Vasas vitte el a pontokat a Messzi-csarnokból, de az mindenképp bizakodásra adhat okot a hírös városiaknak, hogy ötvenöt percig pariban voltak a bajnoki álmokat szövögető fővárosiakkal.

– Remélem, hogy lendületet ad nekünk, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet a bajnokaspiráns Vasas ellen. De ez egy új mérkőzés lesz, egy más típusú csapattal szemben. Reméljük, hogy most az akarat mellé jó eredmény is párosul – mondta Varga József, a KNKSE vezetőedzője a 18 órakor kezdődő találkozó kapcsán.

A megyei hátország hétvégi sportműsora

Szombat

NB II.-es férfimérkőzés, Délnyugati csoport: Rinyamenti KC–Kiskunhalas, Nagyatád, 16 órakor. Somogytarnóca–Baja, Barcs, 17. Hőgyész–Kiskőrös, Tamási, 18.

NB II.-es férfimérkőzés, Délkeleti csoport: Kiskunmajsai KC–Kunszentmárton KSK, 18.

Bács-Kiskun megye, férfiak: Csávoly–Tiszakécske, Bácsbokod, 17 (zárt kapus). Kecel–P&P Kiskunfélegyházi HTK, 18.

Bács-Kiskun megye, nők: Soltvadkert–Mizse KC, 13 (zárt kapus). Kiskunhalas–Kiskőrös, 15 (zárt kapus). Kalocsa–Kiskunmajsai, 18.

Vasárnap

NB II.-es férfimérkőzés, Délnyugati csoport: Dunaújváros–Kalocsa, 16.

NB II.-es női mérkőzés, Délkeleti csoport: Szeghalom–Bácsalmás, 16. Kecskeméti NKSE–Gyomaendrőd, Messzi-csarnok, 17.

Bács-Kiskun megye, férfiak: Kecskemét–Soltvadkert, 11. Bácsalmás–Tiszaalpár, Kelebia, 13.

Bács-Kiskun megye, nők: Miklós KC–Nemesnádudvari NKSZE, 18.