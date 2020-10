Kupameccsen az NB I.-es Kisvárdát fogadja a KTE

Szerdán első osztályú csapat érkezik a Széktói Stadionba, hiszen 13 órás kezdettel a Kisvárda Master Good lesz az NB III.-as KTE HUFBAU ellenfele a MOL Magyar Kupa 7. fordulójában.

A MOL Magyar Kupa 7. fordulójának a sorsolásakor kemény ellenfelet kapott a Kecskeméti TE, hiszen a harmadosztályban szereplő hírös városiak az első osztályú Kisvárda Master Goodot kapták ellenfelül, de Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője ezzel együtt bízik abban, hogy egy jó eredményt ér el csapata, mely sok mindent magába foglalhat.

A Kisvárda két éve tagja az NB I.-es mezőnynek, mind a két szezonban sikerrel tartotta meg tagságát a legjobbak közt. Az idei szezonnak már Supka Attila irányításával futottak neki, aki egyébként jól tudja, hogy milyen érzés Magyar Kupát nyerni, hiszen a Honvéd vezetőedzőjeként ezt a sikert korábban már átélhette. Bár a Kisvárda két vereséggel kezdte a szezont az NB I.-es bajnokságban, utána viszont három siker következett a számukra, aztán az FTC elleni vereség után legutóbb az MTK-val ikszeltek, amivel az ötödikek jelenleg az NB I.-es tabellán. Ami pedig a kupaszereplésüket illeti, a MOL Magyar Kupában igazi erődemonstrációt tartottak az előző körben, Kecskéden ugyanis 10-0-ra tudtak nyerni.

A KTE HUFBAU jelenleg nincs jó passzban, hiszen a Dabas elleni rangadó megnyerése után sok pontot hullajtott el a csapat, azóta négy bajnokiból csak egyet tudtak a hírös városiak megnyerni. A kupában az első kört sikerrel vettük, de a kecskeméti vezetőedző, Gombos Zsolt már akkor is előre vetítette, hogy alapvetően a bajnokság élvezi a prioritást, és ez az ars poetica továbbra sem változott. Sérülés miatt egyébként is több hiányzója lesz csapatunknak, így garantáltan lehetőséget kapnak majd fiatalok is a kezdőben.

– Ha az esélyeket nézzük, akkor a Kisvárda az esélyesebb, hiszen egy rendkívül erős NB I.-es csapatról beszélünk – mérlegelte az esélyeket Gombos Zsolt. – A bajnokságban is jól szerepelnek, tudomásom szerint a kupában is vannak céljaik, ehhez nekik ellenünk kötelező a győzelem, ezért is térképeztek fel minket már korábban, tudjuk, hogy megtekintették bajnokinkat. Remélem, hogy akármilyen összeállításban is lépünk pályára, mindent el fognak követni a játékosok annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el. A jó eredmény ebben a párosításban nagyon sok mindent jelenthet, hiszen két osztály a különbség a csapatok közt. Meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Szeretném azért azt is hangsúlyozni, hogy továbbra is az az elsődleges az lenne számunkra, hogy a bajnokságban kiegyenesedjünk, illetve a céljaink elérésének érdekében a maradék hat fordulóban minél több pontot szerezzünk. Most is hiszünk benne, illetve most is azért dolgozunk, hogy a csoport első helyén teleljünk. Nem lesz egyszerű, hiszen riválisokkal is találkozunk, már a Taksony elleni hétvégi bajnoki sem lesz könnyű mérkőzés, ezt is szem előtt kell tartanunk a kupameccs előtt is.

Supka Attila nem rejtette véka alá, hogy továbbjutást vár a csapatától, elbizakodottságról azonban szó sincs. – Ilyen eseteken a papírforma sokszor nem működik, előfordult már, hogy az alacsonyabb osztályú csapat is eredményes tudott lenni – nyilatkozta. – Bízunk benne, hogy a felkészülésünk úgy sikerült, hogy eredményesek lehetünk a Kecskemét ellen, ami a továbbjutást jelenti. Tisztában vagyunk a Kecskemét erejével, tudjuk, hogy sok olyan futballistájuk van, akik egyénileg is képesek meglepetést okozni. Bízom benne, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és amennyiben az megfelelő lesz, akkor ahogy az NB I.-ben, úgy a kupasorozatban is eredményesen tudunk szerepelni. Szeretnénk minél tovább talpon maradni a kupában, sokat beszélgettünk a játékosokkal erről, meglátjuk ez mire lesz elég. Háromszor lehettem ott a kupadöntőben, egyszer meg is nyerhettem a csapatommal, láttunk már olyat, hogy olyan klub jutott el a döntőig, melyre nem számítottak.

A kecskeméti klub közleményben hívta föl a szurkolók figyelmét arra, hogy a járványhelyzet a maszkhasználat miatt egy kormányrendelet értelmében immár a labdarúgó mérkőzéseken is, az egész rendezvény ideje alatt kötelező. A jegyárak a kupamérkőzés alkalmával sem változnak, a 14 éven aluliak számára pedig ezúttal is ingyenes a belépés a Széktói Stadionba.