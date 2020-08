Körmendi Bence a KTE új játékosa

Körmendi Bencének nagyon tetszik az a modell, amit Kecskeméten felépítettek. A fiatal játékos új kihívásokra vágyott, ezért is igazolt Kecskemétre.

Körmendi Bence a férfi élvonalban szereplő KTE-Duna Aszfalt legújabb igazolása – számolt be a szerződtetéséről hétfőn a ktekosar.hu portál. A 20 esztendős játékos Szombathelyen nevelkedett, és a kosárlabda iránti alázatának köszönhetően rendre a korosztályos csapatok meghatározó tagja volt. Szinte minden évben részt vett az országos döntőkön, ahol több alkalommal is sikeresen szerepelt: 2017-ben és 2018-ban is a 3. helyet szerezték meg az U20-as Morgen Ferdinánd Bajnokságban. A mögöttünk hagyott szezonban 16.5 pontot és 8 lepattanót átlagolt korosztályában. Az A-csoportban két meccsen kapott játéklehetőséget a bajnoknál.

Vezetőedzőnkkel, Váradi Kornéllal már dolgozott együtt korábban a Falcónál az U16-os és U18-as csapatokban, így jól ismerik egymást.

– Váradi Kornél szakmai felkészültsége és kiváló emberi tulajdonságai miatt könnyű volt a döntés számomra – mondta Körmendi Bence. – Nagyon tetszik az a modell, amit Kecskeméten felépítettek. Új kihívásokra vágyom, bizonyítani akarok, hogy más városban, csapatban is megállom a helyem, és idővel természetesen a felnőttek között is pályára szeretnék lépni.

Váradi Kornél elismerően nyilatkozott a fiatal játékosról: – Bence nagy munkabírású kosárlabdázó, tehetsége mellé szorgalom is párosul, ami nagyon fontos, hogy valaki profivá váljon. Elsősorban az U20-as csapatnál számítunk rá, de úgy gondolom, hogy minden megvan benne, amivel kiharcolhatja majd, hogy a felnőtt keret tagja legyen.