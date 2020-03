Koós Károly edző a bajnoki szezon lezárására voksol

A koronavírus-veszélyhelyzet miatt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felfüggesztette az összes bajnokságot, így a férfifutsal NB I.-et is. Az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője, Koós Károly így nyilatkozott a kialakult helyzetről a scoregoal.hu portálnak.

Ezt ne hagyja ki! 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

– Nehéz időszakon megy át az egész világ, így Magyarország is. Amit nekünk meg kellett lépni, azt megtettük, beszüntettük az edzéseket minden korosztályban. Az idegenlégiósainkat hazaengedtük, bár a hazajutásuk még szervezést igényel, nem olyan egyszerű ezt most megoldani. Nem gondolta senki, hogy adott esetben teljes leállás lesz, és nincs esélye rövid időn belül a folytatásnak. Mostanra realizálódott, hogy hosszú ideig fegyelmezettnek kell maradnunk, így mindenkit arra kértünk, hogy térjen haza, és tartsa be a hatóságok utasításait.

A szakember beszélt arról is, hogy a játékosok egyéni edzésterv alapján készülnek, bár ez sem könnyű feladat, pláne akkor, ha a szabadtéri mozgás korlátozva lesz. A bajnokság folytatásáról (ha egyáltalán folytatódik) pedig így vélekedett: – Én a bajnokság lezárását tartom jó ötletnek, ahogy az történt a kosárlabdázóknál is. Nem tudni, hogy mikor lehet biztonsággal folytatni a küzdelmeket, több hét vagy akár hónap kihagyás után meg nem lehet csak újra bedobni mindenkit a mély vízbe. A végkimenetelét, hogy lesz-e bajnok, kiesők, ezt majd az illetékesek eldöntik. Az én véleményem szerint az volna igazságos megoldás, ha nem lennének kiesők. Az NB II.-ből az éllovasok közül – amelyik csapat vállalná a magasabb osztályt – bővülhetne a következő szezon.