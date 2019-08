Kirchner góljával bekezdett a ligában a TLC

A hétvégén az első fordulót játszották a Merkantil Bank Liga NB II-ben. A Duna Aszfalt Tiszakécskei LC Békéscsabán indította az évet. Tavaly kétszer is legyőzték a kécskeiek a viharsarkiakat, és az idén is sikerült borsot törniük az orruk alá: szervezett játékkal, Kirchner góljával elhozták a három pontot.

Szépszámú nézősereg előtt vonultak ki a pályára a csapatok, Tiszakécskéről is sokan elkísérték a kedvenceiket, tehát ezúttal is lobogtak a kék-sárga zászlók a lelátón, és gyakran zúgott a „Hajrá Kécske!”. Kisebb csetepatéval indult a mérkőzés, egy csabai szabálytalanság után alakult ki lökdösődés, a játékvezető egy-egy sárga lappal hűtötte le a kedélyeket. Az első tíz percben jobbára a vendégek térfelén pattogott a labda, de komolyabb helyzet nem alakult ki Varga kapuja előtt. Aztán a 12. percben Szélpál szabadrúgása után Király fejelt nem sokkal mellé, egy percre rá pedig Kovács erős lövése után a bal kapufáról vágódott ki a labda. A 20. percben Mészáros is próbálkozott, ő azonban nem találta el a kaput. A kécskeiek első lehetősége egy szabadrúgás után adódott, ám Nyilas huszonkét méteres lövése a kapu fölé szállt. Eseménytelenül, mezőnyjátékkal telt az első félidő középső harmada, inkább a küzdelem dominált. A 38. percben Faragó próbálkozott kisodródott helyzetből, ám Varga ezúttal is a helyén volt. Az első játékrész utolsó momentumaként a 45. percben Nyilas lőtt 17 méterről, de labdája elkerülte Ribánszki kapuját.

Bidzilya nem túl erős kísérlete vezette fel a második félidőt. A 49. percben Király tolta ki jobbra a labdát Szalainak, aki Kovácshoz passzolt, ő egy védő szorításában kapura fordult, lövését azonban Varga bravúrral hárította. Az 54. percben aztán némiképp váratlanul megszerezték a vezetést a vendégek. Kirchner suhintotta rá ballal mintegy húsz méterről a labdát, amely akadálytalanul vágódott a jobb alsó sarokba, 0–1. A békéscsabaiak ezt követően még nagyobb agresszivitással próbálták bevenni a Kécske kapuját. Hiába alakítottak azonban ki fölényt, a TLC védelme jól zárt, masszívan, és gyakorlatilag hiba nélkül látták el a feladatukat, de igazi helyzetet kialakítaniuk nem sikerült. A 78. percben Vargának akadt dolga, Szélpál bombáját hárította nagy bravúrral, de a lelkes kécskeiek csírájában fojtottak el minden komolyabb próbálkozást.

Idegenbeli győzelemmel nyitotta tehát a bajnokságot a Duna Aszfalt Tiszakécskei LC, amely szerdán hazai pályán a Győrben vereséggel kezdő Ajkát fogadja.

Schindler Szabolcs, a Békéscsaba vezetőedzője: – Nehéz, kiélezett mérkőzést játszottunk, amit végig támadtunk, de az ellenfél egyszer átjött a térfelünkre, gólt lőtt és elvitte a három pontot. A gól előtt megsérült az egyik játékosunk és nem tudtuk levédekezni azt a területet. A helyzeteket be kell rúgni.

Simon Antal, a Tiszakécske mestere: – Győzelemmel kezdtünk idegenben, ráadásul egy erős csapat otthonában. Nem akartunk kontrára játszani, a labdabirtoklásra rendezkedtünk be, de tompán kezdtünk, az első félidőben nem nagyon találtuk a mérkőzés ritmusát. A Csaba gyors labdabiztos játékot játszott, a mi játékunkba több hiba is csúszott. Ennek ellenére nagy helyzetet nem sikerült a hazaiaknak kialakítaniuk, jórészt a mezőnyben folyt a játék. A második félidő elején egy labdakihozatalunk után Sváb, Nyilas és Kirchner játszott össze, majd utóbbi ballal szép gólt rúgott. A csapat ezt követően végig fegyelmezetten, stabilan futballozott és megtartotta az előnyét. A fiúk mentálisan nagyon rendben voltak, s mindent elkövettek a győzelemért.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE–DUNA ASZFALT TISZAKÉCSKEI LC 0–1 (0–0)

Békéscsaba, 1360 néző. Vezette: Pillók Ádám (Kovács II Gábor, Tőkés Róbert)

BÉKÉSCSABA: Ribánszki – Szalai D., Farkas M., Szélpál N., Mészáros M. – Bidzilya (Pusztai, 77.), Király P., Pantovics (Ilyés, 80.), Faragó – Máris (Varga T., 55.), Kovács Á. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

TISZAKÉCSKE: Varga Á. – Erdélyi, Kardos, Preklet, Sváb – Kirchner (Oláh M., 79.) Kocsis G., Tölgyesi (Ludánszki, 90.), Nyilas, Gréczi G. (Fabio, 86.) – Zádori. Vezetőedző: Simon Antal

Gólszerző: Kirchner (54.)