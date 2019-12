Kikapott a DEAC-tól a KKC

A női amatőr NB I. Piros csoportjának 10. fordulójában Debrecenben vendégeskedett szerdán a Kecskeméti KC. A találkozót húsz ponttal a hazai együttes nyerte.

DEAC DSI–Kecskeméti KC 55–35 (20–7, 10–8, 11–7, 14–13)

Kecskemét: Burján B. 9, Schégl 9, Burján L. 11/3, Fekete, Kálló 2. Csere: Kiss V., Magna 2, Tasi 2, Horváth A., Urbán. Edző: Kónya Levente

– Az egész mérkőzésen gondot okozott a kizárás, melyből sok második esélye volt az ellenfelünknek. Bár ezek a szituációk most nem hátráltattak bennünket, ez sajnos visszatérő probléma nálunk. Az első negyedben szépen járt a labda, de ezt követően már nem segítettük úgy egymást támadásban, és ez a dobott pontokon is meglátszik. Fontos volt számunkra ez a győzelem, a küzdéshez gratulálok a lányoknak, a hibáinkat meg igyekszünk kijavítani a jövőben – nyilatkozta a meccs után Kovács Imre a hazaiak edzője, míg Kónya Levente így vélekedett: – Megérdemelten nyert a Debrecen, ehhez gratulálok is nekik, de ehhez ma mi is kellettünk. Már ezerszer elmondtam, hogy így nem lehet kosárlabdázni, nem gondolkodtunk, nem voltunk pontosak, ezen sürgősen változtatnunk kell, különben nem tudunk egyről a kettőre jutni. Nem tudom, hogy miből fakad ez a dekoncentráltság, de igyekszünk a jövőben kijavítani.