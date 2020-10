Kemény sorozat előtt áll a ScoreGoal

Nehéz sorozat vár a futsal NB I.-ben szereplő ScoreGoal Kecskemét Futsal csapatára a következő hetekben, hiszen a következő három mérkőzésén a tavalyi első osztályú bajnokság dobogón végzett csapataival csap össze.

A sorozat első állomásaként október 5-én, hétfőn 19 órakor a tavaly az első helyen zárt MVFC Berettyóújfalut fogadják Koós Károly tanítványai a Messzi István sportcsarnokban bajnoki mérkőzésen. Rá egy hétre a szintén éllovasok közé tartozó, a tavasszal a második helyre befutott tartozó Haladás VSE látogat a hírös városba, majd Nyírgyulajon és Debrecenben lesz jelenése a kék oroszlánoknak.

Ami a hétfői összecsapást illeti, a két együttes az előző, csonka szezonban kétszer is találkozott, és mind a két találkozó a papírformának megfelelően a hajdúságiak sikerével végződött, noha a hazai találkozón egy félidőn át méltó ellenfelei voltak a kecskemétiek a cívis városi vendégeknek.

A kecskeméti alakulat a nyáron azonban jelentősen megerősödött, és az utóbbi négy bajnoki mérkőzésen Koós Károly fiai tíz pontot gyűjtöttek be, és ezzel a tíz ponttal jelenleg a 4. helyen állnak. Az MVFC sem panaszkodhat a rajtot illetően, csak a Haladás ellen nem tudtak pontot szerezni, és jelenleg a képzeletbeli dobogó harmadik fokát foglalják el.

Koós Károly vezetőedző izgatottan várja a hétfői megmérettetést, hiszen ez egy újabb remek erőfelmérő lesz ez a meccs a csapata számára.

– A honi bajnokság egyik topcsapata érkezik hozzánk, igazi futsal fiesztának nézünk elébe, hiszen mindig nagy dolog, mikor egy ekkora múltú együttes ellen léphetünk pályára – jelentette a tréner. – Magyar válogatott játékosokkal, minőségi légiósokkal a keretükben egyértelműen ott lesznek az idén is a végelszámolásnál az aranyéremért folyó csatában. Tavaly egy félidőn át partiban voltunk velük. A nyáron mi is jelentősen erősödtünk, az utóbbi hetek szép eredményei is azt mutatják, hogy sikerült előrébb léptünk. Ennek megfelelően mindenki elszántan és izgatottan várja ezt az erőfelmérőt a Berettyó ellen, természetesen a szurkolóinkat is nagy szeretettel várjuk hétfő este a Messzi István sportcsarnokba, hiszen ezúttal is nagy szükségünk lesz a biztatásukra.

A kecskemétieknek az utóbbi fordulókban rendre góllal jelentkező ukrán légiósa, Vladyslav Scherban szerint a szurkolók biztatása jelenthet majd egy olyan pluszt, amely segítségével meglephetik ellenfelüket.

– A Veszprém elleni vereséget leszámítva nem lehet okunk a panaszra a szezonrajtot illetően, de nekem így is van hiányérzetem – mondta Scherban. – Mindig a győzelemre törekszünk, így lesz ez a következő bajnokin is a Berettyóújfalu ellen. Tudjuk, hogy nagyon magas szinten űzik a játékot, és kiváló játékoskeretük is van, amellyel akár a bajnoki címre is törhetnek. Kemény ütközetre számítok, nagyon fegyelmezetten kell játszanunk, nem csúszhat hiba a gépezetünkbe. A hazai pálya előnye nálunk lesz, bízom benne, hogy sokan kijönnek minket buzdítani, és meglepetéssel szolgálhatunk majd!

A klub ismételten felhívja a szurkolók figyelmét arra, hogy a járványhelyzet miatt fokozottan ügyeljenek az előírások betartására. Ezek közül a legfontosabb, hogy a csarnokba a bejáratnál történő kézfertőtlenítést követően lehet belépni, illetve hogy a maszkviselés kötelező az egész csarnok területén, az egész rendezvény ideje alatt. Ugyanilyen fontos előírás a másfél, két méter szociális távolság megtartása, különösen a lelátón, a csapatokkal való fizikai kontaktus ugyanakkor ezúttal is szigorúan tilos.

Borítóképünk archív felvétel!