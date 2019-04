Kecskeméten igazságos döntetlenre végződött az északi rangadó

A megye másodosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, a 23. fordulóban az első helyen álló Kerekegyházát fogadta a tabellán a 3. helyet elfoglaló Kecskeméti LC. A mérkőzés érdekessége, hogy Kecskeméten két olyan csapat találkozott, amely beadta a licence-kérelmét a megye egyes bajnokságban való indulásra. A rangadóból nagy mérkőzés kerekedett, amelyen küzdeni tudásáért, akarásáért mindkét gárda megérdemelte volna a három pontot.

Rögtön a kezdő sípszó után hatalmas küzdelem vette kezdetét, látszott, hogy a kapott gólt mindenképpen el akarja kerülni mind a két csapat. Az első ziccer a Kerek előtt adódott: Szakál tette ki a labdát Toóknak, ő levitte az alapvonalig, beadása Gogolákot találta meg az ötösön belül, őt azonban szerelték a védők. Kisvártatva a bal oldalról emelte vissza a labdát Nagy Norbert, Gogolák ezúttal néhány lépésről meg bírta lőni kapura a labdát, Meggyes azonban bravúrral védett. A 19. percben újra Gogolák lőtt, ezúttal balról, 22 méterről a hosszú sarok mellé. A 26. percben dolgoztak ki először nagyobb ziccert a hazaiak. Akkor Péntek szerzett labdát a félpályánál, azonnal indította a remek ütemben a védők mögé lépő Bozsikot, Házi remek ütemben lépett ki a kapujából, és végül róla pattant ki a labda. Nyolc percre rá Pusztai nagyszerű indításával ismét Bozsik törhetett be a 16-oson belülre, nagyot esett, a védők pedig tisztáztak. Hazai oldalról hevesen elmaradt büntetőt reklamáltak. A 41. percben egy balról elvégzett vendégszögletet követően Gáspárt találta meg meglepően üresen a kaputól jobbra, Gáspár a jó tíz méterről, kapásból leadott, a jobb felsőbe tartó lövését egy védő mentette fejjel. Az első félidő hosszabbításában Kis Richárd kapott remek labdát a bal oldalon, meg is iramodott a kapu felé, óriási gólhelyzetbe került, Meggyes azonban menteni tudott. Még egy próbálkozás belefért az első játékrészbe, Nagy Norbert szabadrúgásból, a 16-os sarkáról lőtt a hosszú sarok mellé.

A második játékrész ugyanott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz óriási küzdelem folyt a pályán. Az 53. percben Gogolák vetette bele magát önfeláldozóan egy hazai védő felszabadító rúgásába a hazai 16-os előterében, sikerült is blokkolnia a labdát, ráadásul úgy, hogy a lepattanóval meg is iramodhatott a kapu felé, végül balról, hét méterről laposan a jobb kapufát találta el. Négy percre rá ismét Gogolák döngette meg a jobb kapufát, akkor Malik jobbról érkező beadását követően csúsztatott a lécre. A második félidő első negyedórája egyértelműen a vendégcsapaté volt, a Kerek óriási nyomást gyakorolt a hazaiakra. A mérkőzés ezen fázisát egy hazai helyzet zárta le: Szűcsöt találta meg egy remek labda, ő jobbról, tíz méterről nagy lövést eresztett meg a kapura, a labda egy védőről pattant mellé. A 65. percben megszerezte a vezetést a KLC. Akkor Szűcs tört be balról a 16-oson belülre, visszatálalt Szabovik elé, aki tíz méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. Ez a találat érezhetően megfogta a vendégcsapatot, hosszú ideig nem találták a játékrész elején felvett ritmust. A 70. percben a korábban már cserét kérő, de még a pályán lévő Szabovik kapott remek ütemű indítást Péntektől, védőjével egymást lökdösve futottak versenyt a vendégkapu felé, végül Szabovik lőni tudott, labdája azonban fölé szállt. A 74. percben Bashiri tört be balról a kapu elé, visszagurítását követően Virág durrantott fölé. Hat percre rá Bozsik középről leadott bombáját öklözte ki Házi. Az ellentámadás végén Bashiri gurította el a hosszú sarok mellett a labdát. A 89. percben Kis Richárd lőhetett, Meggyes nagyot védett. A játékvezető négy perc hosszabbítást jelzett, és amikor már veszni látszott a mérkőzés, egyenlített a Kerekegyháza. Az időközben beállt játékos-edző, Gazdag remek indításával Bashiri iramodott meg, sokadszorra tört be balról a 16-oson belülre, végül nyolc méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt, 1–1.

A két csapat rangadóhoz méltó, nagyszerű mérkőzést vívott egymással, megérdemelten osztoztak a pontokon.

Bende Csaba, a KLC edzője: – A mérkőzés kiérdemelte a rangadó minősítést. Óriási taktikai harc bontakozott ki, várható volt, hogy a két jól felkészített csapat találkozóján kevés gól születik. Mi rúgtuk az elsőt, aztán sajnos nem tudtuk kihúzni kapott gól nélkül a végéig. Nagyon sajnálom azt az utolsó pillanatokban esett egyenlítő találatot, de két jó csapat találkozott, és ez is benne volt a játékban. Ez ma így sikerült, nehéz ilyenkor mit mondani, mert már a döntetlen igazságos, mi mégis egy már megnyert meccset engedtek ki a kezünkből. Sok sikert kívánok a Kerekegyházának.

Gazdag Attila, a Kerekegyháza játékos-edzője: – A mérkőzés egészét és a hajrában történt egyenlítést tekintve tudok örülni az egy pontnak. Nagyon éles meccs volt, mind a két csapat nyerhetett volna, érzésem szerint nekünk több helyzetünk volt. Sajnos hullámvölgyben vagyunk, rengeteg helyzetet kidolgozunk, de ki is hagyjuk őket. Ugyanakkor a meghatározó emberek ilyenkor nem tudják hozni azt a kis pluszt, amivel a magunk javára tudnánk billenteni egy-egy ilyen rangadót.

Kecskeméti LC–Kerekegyházi SE 1–1 (0–0)

Kecskemét, 180 néző, vezette: Holczimmer (Szabó I., Rosta)

KLC: Meggyes – Csordás (Horváth B.), Szűcs, Szabovik (Kovács M.), Péntek, Pusztai, Keresztes, Zsoldos, Módra, Bozsik (Masir), Kőrös. Edző: Bende Csaba.

Kerekegyháza: Házi – Garaci (Sahin-tóth), Szakál, Toók, Virág, Gogolák, Nagy N. (Gazdag), Kis R., Malik, Gáspár, Harlacher (Bashiri-Shahroodi). Játékos-edző: Gazdag Attila.

Sárga lap: Szabovik 34., Szűcs 63., Zsoldos 81., Bozsik 85., Keresztes 93., illetve Gáspár 26., Toók 69.

Gól: Szabovik 65., ill. Bashiri-Shahroodi 91.