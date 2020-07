Karahodzsics Kemal hosszabbított

Karahodzsics Kemal 2012-ben került a KTE-Duna Aszfalt kötelékébe. A válogatott center azóta erősíti a hírös városi együttest, amelynek a következő szezonban is tagja lesz.

Marko Djera­szimovics után újabb alapemberével állapodott meg a férfi-élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt vezetősége. Karahodzsics Kemal a kilencedik szezonját kezdi meg Kecskeméten – adta hírül a ktekosar.hu.

A szerb–magyar kettős állampolgárságú, magyar válogatott center ráadásul egyéni mutatói alapján (Djeraszimovicshoz hasonlóan) kiemelkedő szezonon van túl, sőt, az ő esetében kijelenthető: élete eddigi legjobb évét produkálta. Mind a dobott pontok átlagában (14), mind lepattanóban (9,2), mind VAL-értékben (23,2) felülmúlta minden eddigi szezonját, a VAL-kategóriában az összesített magyarországi listán az 5., a lepattanóban a 3. lett.

– Nagyon boldog vagyok, hogy a kilencedik bajnoki évemet kezdhetem meg Kecskeméten – mondta Kara­hodzsics Kemal. – Családos emberként a stabilitás számomra kifejezetten fontos. Amikor Ivkovics Sztojan 2012-ben először hozott a városba, még nem sejtettem, hogy ennyire a szívemhez nő majd itt minden, de szerencsére minden úgy alakult, ahogy akkor azt Sztojan mondta. A feleségemmel és gyermekeimmel második otthonunkként tekintünk Kecskemétre, hiszen a stábbal, csapattagokkal családias a kapcsolatunk, és a csodálatos szurkolótáborunkkal is rendkívül szoros kötelék alakult ki a hosszú évek alatt. Forray Gábor távozása ugyan jelenthet némi változást, Gábor jó edző lett Kecskeméten, jól tudtunk együtt dolgozni, remélem, sikeres lesz a pályafutása továbbra is. Úgy gondolom, Váradi Kornél kinevezésével, aki már két éve velünk van, tovább tudjuk folytatni azt a bevált szakmai munkát, amivel sikeresek lehetünk a következő szezonban is.

Váradi Kornél vezetőedző nagy örömmel beszélt a formálódó csapatról, amelynek továbbra is az egyik meghatározó tagja Karahodzsics Kemal lehet.

– Mind szakmailag, mind emberileg példás Kemal hozzáállása, igazi csapatjátékos, akire bármilyen helyzetben lehet számítani. Az előző szezonban is bizonyította ezt, hiszen kiváló statisztikai adatok kerültek a neve mellé. Alázatos munkája példaértékű az egész csapat számára, nagyon fontos láncszeme a kecskeméti játékrendszernek – mondta Váradi.