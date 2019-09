Hétfő este győzni szeretne a ScoreGoal az Aramis ellen

Hétfő este 19 órai kezdettel a SG Kecskemét Futsal az Aramis SE csapatát fogadja a Messzi István Sportcsarnokban, az első osztályú futsal bajnokság 3. fordulójában. Koós Károly gárdája szeretné győzelemmel megörvendeztetni a szurkolótáborát.

A héten öt edzéssel készül az első osztályban eddig veretlen SG Kecskemét Futsal a bajnokság 3. fordulójának a hazai mérkőzésére. A vendégük az Aramis SE lesz.

A két együttes az alapozás alatt is találkozott egymással, akkor 5–3-ra a budaörsiek nyerték a meccset, bár az első játékrészt követően a Kecskemét 3–0-ra vezetett.

A vendégek az idei pontvadászatban eddig nem szereztek pontot, hiszen a Dunaferrtől és a Ferencvárostól is kikaptak, igaz, mindkét ellenféltől csak egy-egy góllal.

Az SG Kecskemét Futsal háza táján jó a hangulat, hiszen a nyitófordulóban küzdelmes meccsen szereztek pontot a Nyírgyulajjal szemben, 2–2-vel zárult a nyitány. A második fordulóban szintén 2–2-re végeztek az összecsapás eredménye a Csömör otthonában. (Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a kecskeméti kék oroszlánok megóvták ezt a mérkőzést, és minden bizonnyal meg is kapják az érte járó három pontot.)

Koós Károly vezetőedző szerint a kecskeméti futsalosoknak minden esélyük megvan a győzelemre: – A dupla terhelést követően jól jött a szabad hét a számunkra. Egyrészt a fiúk nem csak fizikálisan, de mentálisan is kellően elfáradtak az elmúlt héten, úgyhogy jó volt felfrissülni. Ezen a héten többet tudtunk foglalkozni a taktikai dolgokkal, azokkal az elemekkel, amelyekre eddig kevesebb idő jutott. Bizakodva várjuk a következő hazai bajnokit. Számunkra minden egyes meccs újabb nagy kihívás, így lesz ez hétfőn is. Az Aramis nagyon jó erőkből áll, ezt bebizonyították már az előző fordulókban is, hiszen nagy csatákban maradtak csak alul. Ismerve őket, nem feltartott kezekkel fognak érkezni, ezért nekünk is a legjobbat kell nyújtanunk, hogy megszerezzük a számunkra fontos három pontot. Nagyon remélem, hogy a Nyírgyulaj elleni szezonnyitóhoz hasonlóan most is sokan kilátogatnak, és buzdítanak majd minket a lelátóról, és együtt örülhetünk majd a lefújást követően.