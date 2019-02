Hatalmasat küzdött, de végül alul maradt a HÉP-Röpke SE

A listavezetőt fogadta a hétvégén a HÉP-Röpke SE a női NB II. Keleti csoportjában. Nagyot küzdöttek a kecskeméti lányok, de 3:1 arányban ismét a cívis városiak győztek.

Az első játszmában hol ez, hol az a gárda vezetett, és ez így ment 12:12-es állásig, amikor is a hazaiak végre állva hagyták a vendégeket, és megléptek 19:13-ra. Már éppen hátradőltek a hazai szurkolók, mondván, hogy ez a játszma megvan, amikor a vendégcsapat elkezdte ledolgozni a hátrányát. 21:19-re jöttek fel, és ezt követően ugyan meglépett 24:19-re a hazai gárda, tehát több játszmalabdája is volt, a végén jött a hideg zuhany: a vendégek 27:25-re nyerték a játszmát.

A második felvonásban 3:1-es vendégvezetésnél vette át az irányítást a hazai hölgykoszorú, és a szurkolókat ezúttal kellemetlen meglepetésektől megvédve magabiztosan, 25:16 arányban be is húzta. A harmadik játékrészben ismét hol ez ennél, hol annál a gárdánál volt az előny, 18:18-nál teljesen nyitott volt a végkimenetele, a hajrá azonban az egyébként egész meccset nyolc fővel végigharcoló vendégeknek sikerült jobban, 25:22 arányban nyertek. Következett az időben a leghosszabbra nyúló negyedik felvonás. A 9:9-es állást megelőzően inkább a vendégek vezetgettek, azt követően a hazai lányok óriásit küzdve 14:11-es vezetésre tettek szert. Ebben a játékrészben láthatták a szurkolók a leghosszabb labdameneteket, a legnagyobb csatát, és talán a legtöbb szervarontást is. Nem csak azért életidegen az a megállapítás, hogy ha a Röpke nem ront annyi szervát, ekkorra akár már a meccset is hozhatta volna, mert a sportban nincsen ha, hanem azért is, mert nem csak a kecskemétiek, hanem a debreceniek mestere is nagyon sok elpazarolt nyitás miatt bosszankodhatott. 20:20-as döntetlen állásnál a vendégek kétpontos előnyre tettek szert, ezt követően több játszmalabdájuk is volt, a hazai lányok azonban óriási küzdeni tudásról téve tanúságot 27:25 arányú győzelemmel meccsben maradtak. Ezzel a hatalmas hajrával azonban mintha elfogyott volna a spiritusz, a rövidítést az akkor határozottabban koncentráltabb DSZC-Eötvös magabiztosan nyerte.

– Hosszú és küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, de természetesen erre számítottam, hiszen a listavezetőt fogadtuk – értékelte a találkozót Csala Bernát, a HÉP-Röpke SE mestere. – Támadásban, nyitásfogadásban kifejezetten jók voltunk, viszont a lepörgetett labdákból sokat hibáztunk, és ezekből tudott az ellenfél pontokat szerezni. A védekezésben és a gyorsabb reagálásban mindenképpen fejlődnie kell a csapatnak. A harci szellemre ugyanakkor nem lehet panasz, remélem, hogy a lányoknak ez a ma meccsen mutatott harci kedve az elkövetkezendő mérkőzéseinkre is megmaradt.

– Nagyon izgalmas mérkőzésen vagyunk túl, le a kalappal az egész csapat előtt, nagyot küzdöttünk az egész mérkőzésen – nyilatkozta a hazaiak játékosa, Selmeczi Vanda. – Voltak hiányzóink, némileg talán ez is hozzájárult a vereségünkhöz, de úgy gondolom, hogy nagyon oda tettük magunkat.

A vendég csapat vezetőedzője Szombathy András ekképp értékelte az összecsapást:

Mind a két csapat szépen harcolt, úgy gondolom ez a mérkőzés a röplabda népszerűsítését szolgálta. A mérkőzés számunkra egy kicsit szerencsésebben alakult, de úgy gondolom igazságos a végeredmény. Egy-két pozícióban hiányoltam a mozgékonyságot a csapatom részéről. Ez az összecsapás úgy gondolom teljesen kiegyenlített volt és a hazai csapat nagyon sokat tett ezért az egy pontért.

„Nagyon jó meccs volt, számítottunk arra, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, viszont nagyon nagyot küzdöttünk és végig bennünk volt a győzni akarás. Nagyon örülök, hogy sikerült két pontot szereznünk idegenben. Sokat szeretnénk még fejlődni és ha megtartjuk ezt a küzdeni akarást, akkor reális esélyünk van az első helynek a megőrzésére” – nyilatkozta Fehér Anna Ditta a vendégek csapatkapitánya.

HÉP-Röpke–DSZC Eötvös 2:3 (25:27; 25:15; 22:25; 27:25; 8:15)

Kecskemét, 200 néző, vezette: Sántosi, Hegedűs.

HÉP-Röpke: Selmeczi, Kökény, Hemmert Ivonne, Hemmert Kíra, Pádár, Kenderes. Liberók: Murár, Réczi). Cserék: Benkő, Kiss Viktória, Pintér. Edző: Csala Bernát.

DSZC: Zolnai, Vojth, Miholecz, Fehér, Németi, Barnucz. Csere: Domonkos, Molnár. Edző: Szombathy András.

A következő hazai mérkőzését 2019. február 23-án, szombaton 19 órakor vívja a Röpke, akkor a debreceni DEAC csapatát látja vendégül, az első idegenbeli találkozóra pedig március 1-én utaznak a lányok, akkor pénteken 18 órakor a Szegedi RSE fogadja őket.