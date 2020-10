Hangolt a kupameccsre a KHTK

A hétvégén a 10. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei bajnokságokban. Az első osztályban két mérkőzést játszottak le szombaton, a megyei másodosztály Déli csoportjában egyet, az Északi csoportban öt helyszínen indult útjára a labda.

Megyei I. Osztály

Kerekegyházi SE–Akasztó FC 1–1 (0–1)

Kerekegyháza, 180 néző. Vezette: Nemes Attila (Molnár László, Kányási István).

Kerekegyháza: Piránszki – Kapus, Farkas, Fekete, Supka (Kunsági, 85.), Bashiri, Sörös (Treiber, 46.), Gáspár, Katona (Malecz, 60.), Nagy N., Száz A. Edző: Komonyi Gábor.

Akasztó FC: Németh Zs. – Bányai, Bánszki (Vincze D., 46.), Font, Juhász (Kovács J., 90.), Németh T. (Geiger, 66.), Szabó Sz. (Kerekes 70.), Szabó Zs., Dobosi, Márki, Csoba. Edző: Szrenkó István.

Gól: Nagy N. a 93., illetve Juhász a 29. percben.

Sárga lap: Szász a 42., Supka a 60., Gáspár a 70., illetve Németh T. a 63., Vincze a 67., Szabó Zs. a 71. percben.

Igazi alsóházi rangadóra került sor Kerekegyházán, ugyanis a forduló előtt a 12. Kerekegyháza a 9. Akasztót fogadta. Mind a két csapat többet várt az őszi idénytől az eddig elérteknél, ennek megfelelően mind a két fél győzni akart ezen a találkozón, és rögtön a kezdés után így is állt bele a meccsbe.

Nagy küzdelem, kevés helyzet jellemezte a játékot. A hazai részről néhány Nagy Norbert-bombát, vendég részről pedig egy Szabó Zsolt-ziccert követően a 28. percben Juhász tört be balról a hazai 16-oson belülre, passzát követően a labda Kapus kezére pattant, a játékvezető habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. Juhász a bal alsó sarokra lőtt, a lapos labdát a vetődő Piránszki hajszál híján hárította, az azonban a hálóba perdült, 0–1. A vendégek vezető gólja után tovább folytatódott a hatalmas küzdelem, továbbra is helyzetek nélkül.

A második játékrészben nagy elszántsággal jöttek ki a hazaiak, szemmel láthatólag nem akarták annyiban hagyni a dolgot, de a vendégeken is legalább ekkora elszántság látszott, hogy szívesen elvinnék mind a három pontot. Egyre nagyobb nyomást igyekezett gyakorolni a gólszerzés érdekében a hazai gárda, egyre veszélyesebb kontrákat vezetett az Akasztó. Helyzeteket továbbra sem sikerült kidolgoznia egyik félnek sem. Már-már úgy festett, hogy az Akasztó elviszi mind a három pontot, amikor a 93. percben a bal oldalról ívelhetett be szögletet a hazai gárda. Ekkor már a kapus, Piránszki is feljött a vendégek 16-osára. Fekete a rövid sarok irányába küldte a labdát, Kapus átcsúsztatta az ötös felett a hosszú sarok irányába, ott a berobbanó Nagy Norbert fejelt két méterről a hálóba, 1–1. A játékvezető az újrakezdés után lefújta a mérkőzést. Mind a két csapat sokat dolgozott a három pont megszerzése érdekében. Az, hogy a mérkőzés összképét tekintve igazságos pontosztozkodásnak a hazai csapat végül úgy örülhetett, mintha nyert volna, a ven­dégek pedig vereségként élték meg a döntetlent, a mérkőzés drámai befejezésének tudható be.

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza technikai vezetője: – Azt kaptuk, amit vártunk, egy igazi alsóházi rangadót. Három pontot szerettünk volna szerezni, erre a 93. percben szerzett góllal sikerült itthon tartanunk egyet. Szervezett, jó csapat az Akasztó, defenzívek voltak, jól lezárták a területet, és rúgtak egy gólt az elején. Mi mentünk, tettük a dolgunkat, igazából a vendégeknek sem volt kidolgozott helyzetünk, nekünk sem, e téren van némi hiányérzetem, de a csapat lelkesedésével, küzdeni tudásával elégedett lehettem, ennek köszönhetően sikerült itthon tartani az egyik pontot. A jövőre nézve bizakodásra ad okot, hogy van tartása a csapatnak. Ezer sebből vérzünk, de tesszük a dolgunkat, köszönjük a kerekegyházi szurkolóknak, hogy ezúttal is nagy létszámban kilátogattak és biztattak bennünket, az ő sikerük is ez a döntetlen.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első perctől kezdve betartották a srácok a taktikai utasításokat. Nekünk szokatlan volt ez a keskeny kispálya, ezt nehezen bírtuk megszokni, ennek ellenére mindenki szívvel-lélekkel odatette magát. Helyzetet nem sokat dolgozott ki egyik fél sem. Hajtottunk, mentünk végig, a végén már abban reménykedtünk, hogy sikerül elvinnünk a három pontot, ám a hazaiak a legutolsó akciójukból egyenlítettek, emiatt nem is tudunk örülni az egyik pontnak.

Tiszakécskei LC II.–Kiskunfélegyháza 0–3 (0–1)

Tiszakécske, 150 néző. Vezette: Tóth Róbert (Apró Ferenc, Rosta Kevin).

Tiszakécske II.: Baráth – Dóka Á., Domonics, Varga N. (Varga L., 70.), Dóka D., Tóth-Molnár (Lovas, 58.), László (Alberti, 46.), Tóth K., Hoffmann, Szabó Á. (Steklács, 46.), Holecz (Tóth M., 75.). Edző: Bagi Gábor.

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi T. – Urbán, Magony (Oroszi D., 60.), Valkai, Nagy V., Szabó D., 72.), Ábel, Huszka, Kulcsár, Tóth I., Bálint, Palásti. Edző: Némedi Norbert.

Gól: Kulcsár a 25., Oroszi D. a 71. és a 76. percben.

Sárga lap: Tóth-Molnár a 49., Tóth M. a 81., illetve Tóth I. a 67. percben.

Bagi Gábor: – Úgy alakult a mérkőzés, ahogyan vártam. Sajnos sok sebből vérzünk, éppen ezért sokat számított volna, ha az elején mi tudunk gólt szerezni, de nem sikerült. Az első félidőben egyenrangú ellenfelei voltunk a Kiskunfélegyházának. A második játékrészben rúgtunk egy gólt, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy les volt. Sokadik alkalom ez, hogy valaki vétlenül vagy nem vétlenül, de beleavatkozik a játékba, vagy éppen nem avatkozik bele. Ez már annyiszor volt vitatéma, hogy nem akarok ebben most állást foglalni, egy biztos, hogy a vitás helyzetek vitás megítéléséből eddig rendre mi jöttünk ki rosszul. Ha akkor 1–1-re módosult volna az állás, akkor más lett volna a mérkőzés. Örülök annak, hogy három tizenhét, tizennyolc éves játékost is be tudtunk tenni a csapatba. Nekik nagyon fontos volt ez, hogy egy felnőttmérkőzésen is kipróbálják magukat. Sajnos ez egy vesztes mérkőzés volt, de megyünk tovább és megpróbálunk ebből a helyzetből is a legjobban kijönni.

Némedi Norbert: – Lüktető, jó iramú mérkőzést játszottunk a Kécskével, amelyen sok lehetőségünk adódott, amiből viszonylag sokat ki is tudtunk ezúttal használni, és így megérdemelten nyertük meg a találkozót.

Megye II., Déli csoport

Dunagyöngye SK–Méhecskék SE 2–0 (0–0)

Szeremle, 150 néző. Vezette: Tóth Sándor (Grécs Bettina, Allaga Iván).

Dunagyöngye: Mácsai – Somogyi (Farkas), Csintalan, Hegyi R. (Hegyi D.), Horváth, Újházi, Kudella, Hornyák, Holczer (Lakatos), Bacsi, Orsós. Edző: Szombati József.

Méhecskék se Kalocsa: Szőgyi – Varga, Markó, Jakab (Kovács M.), Orovicz (Fekete), Perity, Matos, Böjtös, Vinkó (Tóth P.), Fábián (Csesznók A.), Török (Csesznók Á.). Edző: Gyuricza János.

Gól: Kudella a 67., Hornyák a 82. percben.

Megye II., Északi csoport

Kiskunmajsa–Solti Fc 1–1 (0–1)

Kiskunmajsa, 130 néző. Vezette: Sebestyén László (Juhász Tamás, Bán Kristóf).

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka, Nagy G., Gregó, Szikora, Bognár, Kis-Szabó (Gera), Rádóczi, Gilicze, Sipos (Horváth), Plavsic. Edző: Kószó László.

Solt: Kovács Á. – Princz (Bencze), Kis, Nitsch, Pribék, Tóth A., Széles, Szement, Cisló, Galgó, Varga. Edző: Kerekes Béla.

Gól: Szikora a 65., ill. Pribék a 26. percben.

Tiszaalpár–Kunszállás 0–3 (0–2)

Tiszaalpár, 80 néző. Vezette: Kaszala Mihály (Geleta Mihály, Kocsis Tamás).

Tiszaalpári SE: Verebélyi – Czingel, Kása, Barcsa (Fábián R.), Murányi (Surányi), Palásti (Vass), Szöllősi, Nemes (Csertő G.), Pásztor, Török, Utasi (Csertő B.). Edző: Kádár Tibor.

Kunszállás SE: Cseh – Fekete, Polyák (Pálnok), Vincze, Rádi, Szalai (Kádár T.), Kertész Á. (Surján), Jókai, Balasi, Fábián Zs., Ficsór (Csák). Játékos-edző: Kertész Gábor.

Gól: Ficsór a 28., Kertész a 43., Balasi a 85. percben.

Vasutas SK–Csólyospálos 2–3 (1–1)

Kiskunfélegyháza, 50 néző. Vezette: Rabi József (Váczi Levente, Csákó Patrik).

Vasutas: Németh (Kovács L.) – Pánczél, Jászgulyás, Virág, Seres, Szegedi, Dusnoki, Retkes (Szűcs), Óvári, Musák, Deák. Edző: Grósz Gábor.

Csólyospálos: Novikov – Á. Furus, Gera, Maróti (Horpáczi), Telek P., Kardos, Kertész (Telek M.), Engi, Csábrándy, Barka (Zádori), Andróczi-Balog. Edző: Fodor Gyula.

Gól: Jászgulyás a 17., Pán­czél a 84., ill. Csábrándy az 5., Barka a 65., Telek P. a 72. percben. Kiállítva: Csábrándy (86.).

Kiskunfélegyházi HTK II.–Kerekegyháza II. 6–2 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 80 néző. Vezette: Béleczki László (Molnár Alex, Tasnádi Dávid).

KHTK II.: Magyar – Keresztesi (Bábi), Sánta, Kadosa, Szabó T., Szabó A. (Kurgyis), Szalai, Cseh, Polgár Sz. (Farkas G.), Fricska (Farkas P.), Zs. Juhász (Berekszászi). Edző: Lapsánszki Tamás.

Kerekegyháza II.: Kovács R. – Fejes, Sahin-Tóth, Garaci (Marosvölgyi), Nagy L., Polgár Z. (Gazdag), Homoki-Szabó, Kovács S., Boronkay, Császár (Pécsi), Szőke. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gól: Sánta a 30., Szabó A. a 37., Szabó T. a 43., a 84., Kurgyis a 87., Szalai a 90., ill. Szőke a 13., Pécsi a 80. percben.

Pálmonostora–Nyárlőrinc 2–3 (1–2)

Pálmonostora, 100 néző, vezette: Hagymási Attila (Markó László, Korsós Péter)

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Ruzsinszki, Bárkányi, Torbavecz, Barta, Tóth I. (Virág), Bosánszki, Szabovik, Rákóczi, Nagy Á. Játékos-edző: Bosánszki Miháy.

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R. (Liska), Horváth B., Nyúl, Kovács M. (Orosz), Németh, Farkas (Szalai), Vojtovics, Lakatos, Sáfrány (ifj. Kemenes). Edző: Kemenes György.

Gól: Szabovik a 29., Nagy a 87., ill. Horváth a 25., a 30. és a 76. percben.

Bosánszki Mihály: – Sajnos azt, amit a mérkőzés előtt beszéltünk, nem tartottuk be, így a Nyárlőrinc megérdemelten vert meg bennünket, de remélem, hogy ez a vereség helyrebillenti a csapatot. Gratulálok az ellenfélnek!

Kemenes György: – Igazi rangadó volt, és érvényesült az, amit szerettünk volna játszani. Nagy küzdelem folyt a pályán, amiből mi jöttünk ki jobban, a helyzeteinket jobban kihasználtuk, mint az ellenfél. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, azért az akaratért, amit most is letettek az asztalra, mert helyenként jól is játszottunk. Fordulatos mérkőzésen volt, amikor mi kapkodtunk, de volt, amikor az ellenfél. Ma egy góllal jobbnak bizonyultunk, és ez három pontot ért.