Győzött és átvette a vezetést a BLC

A 6. körben az előző forduló után a 2. helyen tanyázó Bajai LC a 11. helyen álló Híd SC csapatát fogadta a Bács-Kiskun megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. Koch Tamás csapata biztosan győzött, és megelőzte az eddigi éllovas Felsőszentivánt.

Gálamérkőzés vezette föl a Bajai LC–Híd SC bajnokit, a húsz évvel ezelőtt NB III.-as bajnokságot nyert bajai csapat a bajaszentistváni öregfiúkkal játszott nosztalgiamérkőzést. A találkozó 4–4-re végződött, ezután következett a hivatalos bajnoki. A mérkőzésen több olyan játékos is pályára lépett, akik az öregfiúk csapatban is magukra húzhatták a bajai mezt. Nagy Előd nyitotta meg a gólok sorát a találkozó elején, majd Pintér és Bányai góljaival 3–0-s vezetésre tett szert a Sugó-parti gárda az első félidő végére. A második játékrészben Szolga talált be, majd a csereként beállt Jeszenszky növelte 5–0-ra az előnyt. A vendégek részéről Mihálovics szépített, majd Jeszenszky újabb találata után Németh állította be a 6–2-es végeredményt. A győzelemmel a bajai együttes átvette a vezetést a tabellán.

Bajai LC–Híd SC 6–2 (3–0)

Baja, 250 néző, vezette: Tasnádi (Molnár, Barta V)

Bajai LC: Mucsi (Petrovácz 69.), Szolga (Kerezsi 51.), Nagy E.(Rácz 21.), Bányai, Végvári, Hercz (Koch 74.), Szilágyi, Cifra (Jeszenszky 46.), Urlauber, Hesz, Pintér. Játékos-edző: Koch Tamás.

Híd SC: Kovács J. – Sebők, Hódos, Dányi, Márton, Németh, Mihálovics, Dobokai, Mintál (Rajnai 29.), Csizovszki (Papp 61.), Aladics.

Gól: Nagy E. a 9., Pintér a 19., Bányai a 33., Szolga a 47., JEszenszky a 65., a 86., illetve Mihálovics a 78., Németh a 87. percben.

Sárga lap: Dányi a 66. percben.