Gólt lőtt a Tiszakécskei LC technikai vezetője

Az NB III.-as csapatoknál kevés olyan labdarúgó van, aki munka mellett játszik. A TLC technikai vezetője, Káli Tibor közéjük tartozik.

Az NB III. Keleti csoportjában szereplő Tiszakécskei LC honlapján infrastuktúra-igazgatóként szerepel Káli Tibor. Mindez azt jelenti, hogy ő látja el a technikai feladatokat. Rég Tiszakécskén játszik, mellette pedig hasznosan tevékenykedik a klubnál. A megyei I. osztályú csapat oszlopos tagja, kapitánya, egy ideje pedig már az NB III.-as gárdánál is szerepet kapott. Nagy Sándor vezetőedző hat hete számít rá tartalékként, és mindig pályára küldi. A legutóbbi Putnok elleni bajnokin alig tíz percet töltött a pályán, de ezt jó játékkal, és góllal hálálta meg, élete első NB III.-as találatát szerezve.

– Szabó Dávid adta be a labdát, jó ütemben érkeztem rá, egyedül ugrottam fel, és fejeltem a hálóba – emlékezett vissza Káli Tibor. Az elmúlt hat hétben valamennyi mérkőzésen beállított Nagy Sándor vezetőedző. Ez annak „köszönhető”, hogy sok a sérült a csapatnál, így szűkebb lett a keret. Négyen keresztszalag-sérüléssel bajlódnak, néhányan más miatt maródiak, és eltiltott is van időnként. Így én is játéklehetőséget kaptam, akárcsak István Laci és Benkó Bence, akik szintén a megyei I. osztályú csapat tagjai. Ha jól emlékszem, akkor tíz évvel ezelőtt fél évet játszottam már Baján az NB III.-ban, de ott csak a Magyar Kupában lőttem gólt.

A 2017/2018-as bajnokságban a Tiszakécskének megyei II. osztályú csapata volt, abban az együttesben Káli Tibor gólkirály is volt. Akkor a csapat 139 találatot szerzett, ebből ötvenet ő jegyzett. Csatárposzton játszott, ahogy most is. Elmondása szerint az NB III.-as és a megyei I. osztályú gárda között az a különbség, hogy az előbbi egy profi csapat, míg az utóbbi egy baráti társaság. A munkájáról úgy vélekedett, hogy kicsit hajtós, de a legjobb tudása szerint próbálja megoldani mind a két feladatát. Egy hónapja már az NB III.-as csapattal edz, hetente hat alkalommal gyakorol, csak hétfőn van pihenés. Érzi is a teljesítményén a több edzés jó hatását. „Gyakorlat teszi a mestert” – vélekedett, hozzátéve, hogy talán ennek is köszönhető élete első NB III.-as találata.

Az elmúlt hétvégén véget ért az őszi forduló, de a tavaszi etapból két mérkőzést előre­ hoztak az NB III.-as bajnokságban. A vasárnapi, 20. fordulóban Tállyára látogat a Tiszakécske. A pálya ismeretlen a TLC játékosai számára, hiszen még soha nem játszottak rajta.

A forduló további párosításai: Mezőkövesd II.–Eger, Salgótarján–BVSC, Sényő–Tiszafüred, Putnok–Balassagyarmat, Hatvan–Cegléd, Füzesgyarmat–Kisvárda II., Gyöngyös–Sajóbábony, Jászberény–Tisza­újváros, DVSC II.–DVTK II. Mindegyik mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik, zárt kapuk mögött.

Az NB III. Keleti csoportjának állása

1. TISZAKÉCSKE 19 16 1 2 52–13 49

2. JÁSZBERÉNY 19 14 3 2 52–23 45

3. EGER SE 18 9 5 4 32–15 32

4. FÜZESGYARMAT 17 10 1 6 34–17 31

5. SÉNYŐ 19 9 4 6 38–25 31

6. BVSC-ZUGLÓ 18 9 4 5 35–27 31

7. KISVÁRDA II. 19 8 7 4 27–27 31

8. TISZAÚJVÁROS 18 9 3 6 30–23 30

9. BGYARMAT 19 8 5 6 22–23 29

10. TISZAFÜRED 18 7 3 8 30–29 24

11. CEGLÉDI VSE 19 7 3 9 20–24 24

12. DVTK II. 19 6 5 8 29–29 23

13. DVSC II. 17 6 4 7 26–28 22

14. PUTNOK FC 18 5 4 9 22–33 19

15. SBTC 19 5 4 10 26–39 19

16. TÁLLYA KSE 19 4 6 9 21–27 18

17. FC HATVAN 18 5 2 11 25–35 17

18. SAJÓBÁBONY 19 5 2 12 27–56 17

19. GYÖNGYÖSI AK 18 3 4 11 21–48 13

20. MEZŐKÖVESD II. 18 3 2 13 22–50 11