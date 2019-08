Gólgazdag meccsen nyerte a bajnoki nyitányt Félegyháza

A szombat délután vívott Kiskunfélegyházi HTK-Soltvadkerti TE mérkőzéssel megkezdődtek a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2019/20-as idényének a küzdelmei. Hazai győzelemnek, és klasszikus eredménynek, 6–3-nak tapsolhattak a szurkolók.

A mérkőzésre érkezett szurkolók már a bemelegítéskor elégedetten nyugtázták, hogy a félegyháziak bombaigazolása, Tököli Attila is ott van a melegítő játékosok között. De ott melegített Töki mellett egy egyelőre még ismeretlen, de tehetséges fiatalember is, a mindössze 17 éves Makány Nándor.

Rögtön a kezdés után mezőnyfölényben került a Félegyháza, a fölény a 8. percben érett góllá. Akkor Tököli végezhetett el szögletet a jobb oldalról, Makai fejére varázsolta a labdát, Makai átfejelte a kapus fölött, egy soltvadkerti védőnek fejjel a gólvonalról még sikerült mentenie, a társainak felszabadítania azonban nem, és a rövid tömegjelenet zárásául Nagy Viktor küldte közelről a kapuba a labdát, 1–0. Mit sem csökkent a hazai fölény, a vendégek először a 15. percben jutottak el a hazai 16-osig, akkor egy jó ütemű, előre vágott indításra Oroszinak kellett kilépnie a kapujából. Lábbal kivágott labdáját Szalai a félpályáról kapásból kapura küldte, de jó négy métert tévedett. Továbbra is a nyomott a Félegyháza, ritkán bírt ellencsapással próbálkozni a Vadkert. A 23. percben megduplázta előnyét a KHTK. Huszka dobta támadásba a jobb oldalon Makányt, Makány meghúzta a szélen, levitte a labdát az alapvonalig, középre adását követően Palásti lőtt jobbal a bal felső sarokba, a vendégek kapusa, Frittmann csak érinteni tudta a labdát, 2–0.

A 31. percben szabadrúgáshoz jutott a Soltvadkert a félpályától mindössze nyolc, a kaputól több mint negyven méterre. Csak egy embernek fordult meg a fejében, hogy a labda ilyen távolságból is kapura küldhető, a szabadrúgást elvégző Márkinak, ő pedig teljes rüszttel hatalmas erejű lövést eresztett meg a bal felső sarok irányába, a mindenki máshoz hasonlóan meglepett Oroszi csak beleérni tudott, 2–1.

Négy percre rá a hazaiak jutottak szabadrúgáshoz középről, a kaputól 28 méterre. Tököli állt a labda mögé, de ő csak ijesztgetett, helyette Koncz Zsolt küldte a labdát a jobb alsó sarokba, 3–1. A félidőben újabb gól már nem esett, a játék képe alapján azonban úgy tűnt, eldőlt a mérkőzést.

A második játékrészben aztán Tököli is betalált. A félpályánál passzolgattak a hazaiak, majd Nagy Viktor indította remek ütemben Tökölit, aki egyetlen labdaérintéssel máris gólhelyzetbe került, és a kifutó Frittmann mellett higgadtan a jobb sarokba gurított, 4–1. Koncz Zsolt az 58. percben cserélte le a tizenhét éves Makány Nándort, aki nagy tapsot kapott a közönségtől.

A 64. percben Márki szögletét kifejelték a hazai védők, Molnár lőtt a hosszú sarok mellé. Négy percre rá a nem sokkal korábban beállt két Szabó hozta össze az ötödik gólt. Szabó Tamás gyakorlatilag első érintése egy balról, 16 méterről leadott lövés volt, amely nyomán Frittman vetődött ugyan a labdára, megfogni azonban nem tudta, és a lecsorgót Szabó Tamás pofozta négy méterről a kapuba, 5–1. Öt percre rá ismét ő szerzett gólt, akkor Kerepeczki indította, ő pedig a 16-osról, jobbról emelt leheletfinoman a kifutó Frittmann fölött a hálóba, 6–1. A mérkőzés nem most, hanem már sokkal korábban eldőlt, arról azonban, hogy mégse legyen kiütés a vége, a vadkerti Szabó Szabolcs gondoskodott. Ő előbb a 81. percben a bal oldalról tört be a 16-oson belülre, és gurított a hosszú sarokba, 6–2. Ezután a vendég Márki nagy bombáját hárította Oroszi, majd a hazai Szabó Tamás lőtt a hosszú sarok mellé, majd Molnár adott egy remek ütemű labdát Szabó Szabolcsnak, aki a kaputól 12 méterről, balról ezúttal is higgadtan helyezett a hosszúba, 6–3. Zárásként Szabó Tamás villant meg még egyszer, a 16-os oldalvonalánál kerülte meg néhány csellel a rá támadó védőket, majd kapura emelt, labdája azonban a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Tóth Csaba ezt követően le is fújta a mérkőzést, amelyet ilyen arányban is megérdemelten nyert meg a Kiskunfélegyházi HTK, amelyről a helyszínen tartózkodó semleges szurkolók is megállapították, hogy az idén is számolni kell vele a bajnokjelöltek között.

Koncz Zsolt, a KTHK játékos-edzője: – Úgy gondolom, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot, az első perctől a kezünkben tartottuk a mérkőzést. Sajnálom a bekapott gólokat, mert egyáltalán nem voltak benne a mérkőzésében. Ettől függetlenül az, hogy tudtunk megint hat gólt rúgni, mindenképpen pozitívum. Idény eleji volt még a sebességünk, de ahogy haladunk bele a bajnokságba, még hatékonyabban és gyorsabban fogunk tudni játszani.

Holczimmer Tamás, az STE edzője: – Nagy akarásnak nyögés lett a vége ma, a védelmünk hátul csődöt mondott, támadásban nem valósítottunk meg semmit, amit szerettünk volna. Nagyon készültünk erre a rangadóra, úgy éreztem, hogy a csapatot kellőképpen felkészítettem mind fejben, mind fizikailag, de csődöt mondtunk. Megérdemelt a hazai győzelem, óriási egyéni hibákat követtünk el, személyekre nem akarok kitérni, de lesz fejmosás, az biztos. Megyünk előre, végezzük tovább a dolgunkat.

Kiskunfélegyházi HTK–Soltvadkerti TE 6–3 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 250 néző, vezette: Tóth Csaba (Slezák Márk, Molnár Alex)

KHTK: Oroszi – Magony (Bábi 70.)(, Koncz Zs., Valkai (Lapszánszki 70.), Tököli, Nagy V. (Szabó A. 53.), Makány (Kerepeczki 58.), Huszka, Palásti, Makai (Szabó T. 67.), Antman. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Soltvadkert: Frittmann – Dobosi, Geleta (Soproni 49.), Radics, Pekker (Varga B. 62.), Font (Frei 62.), Szabó Sz., Márki, Molnár, Nagy Sz. (Rózsa 53.), Szalai. Edző: Holczimmer Tamás

Sárga lap: Valkai a 39., Huszka az 52., Tököli a 79., illetve Radics a 32., Font a 34. percben.

Gól: Nagy V. a 8., Palásti a 23., Koncz Zs. a 35., Tököli az 51., Szabó A. a 68. és a 73., illetve Márki a 31., Szabó Szabolcs a 81. és a 88. percben.