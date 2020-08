Féltucat gólt lőtt a KHTK II a Vasutasnak

A Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában szombaton délután megkezdődtek a mérkőzések. A sorsolás szerint a Vasutas SK a Kiskunfélegyházi HTK II csapatát fogadta. Ez pedig azt jelentette, hogy biztos a félegyházi pontszerzés.

A nézők közül néhányan fogadást akartak kötni, hogy mennyi góllal nyer a KHTK, és hány gólt lő Szabó Attila, de végül nem tették meg. A mérkőzés esélyesének a „vendég” csapat számított. Ezzel tisztában voltak a „hazaiak” is, a kérdés csak az volt, hogy mennyi gól fog születni. Már a 3. percben gólt ért el a KHTK II, Szabó Tamás szöglete érintetlenül került a Vasutas kapuba, 0–1. Nem sokkal később Szabó Attila szabadrúgás lövése a jobb felső sarokban kötött ki, 0–2. A félidő befejezése előtt még Szalai Boldizsár is betalált, 0–3, majd a szünet után nem sokkal ismét ő volt eredményes, 0–4. A Vasutas Pánczél révén szépített, 1–4. A mérkőzés hajrájában ismét a KHTK II szerzett gólokat, előbb Szabó Tamás révén a 86. percben, 1–5. A rendes játékidő utolsó percében Valkovics állította be a végeredményt, 1–6.

Vasutas SK – Kiskunfélegyházi HTK II 1–6 (0–3)

Kiskunfélegyháza 70 néző. Vezette: Bosnyák (Rabi, Juhász L.)

Vasutas: Kovács L. – Pánczél, Virág (Musák), Homoki-Szabó, Zemkó, Szegedi, Dusnoki, Szalai Á., Simon (Retkes), Makula (Vízhányó), Óvári. Edző: Grósz Gábor.

Kiskunfélegyházi HTK II: Magyar – Sánta, Valkovics, Szabó T., Makány (Fricska), Keresztesi, Cseh (Berekszászi), Kadosa, Polgár (Farkas), Szalai B. (Zs. Juhász), Szabó A. (Farkas). Edző: Lapsánszki Tamás.

Gólszerző: Pánczél 66., ill. Szabó T. 3., 86, Szabó A. 14. Szalai B. 42., 56., Valkovics 90.