Ezúttal nem adott esélyt a KTE-nek a Kaposvári KK

Szombat este Kaposváron volt jelenése Forray Gábor együttesének a férfikosárlabda NB I. alapszakaszának 10. fordulójában. Nem ígérkezett könnyűnek a somogyi fellépés, nem is lett az.

Feldobáskor a kecskemétiek hozták el a labdát, és Derasimovic könnyed kettesével meg is szerezték a meccs első pontjait, 0–2. Davis erre hárompontossal válaszolt, majd Ponjavic is feliratkozott a pontszerzők közé, 5–2. A lendületét megtartotta a hazai alakulat, 11–6-nál Forray mesternek időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat, ugyanis közelről és távolról sem ment igazán Djurasovicéknak, Wittmann és Kucsera pontjainak köszönhetően viszont sikerült tíz ponton belül tartania magát a vendégeknek. Így 27–18-as állásnál vonultak az első kispihenőre a csapatok.

A második felvonásban is könnyű pontokat szereztek a somogyiak, pillanatok alatt tizenöt pontra nőtt a differencia, ezért 37–22-es állásnál újabb időkérést kellett eszközölnie a kecskeméti kispadnak. A lepattanók terén magabiztosabbnak bizonyultak Dramicaninék, továbbá jó formában is dobtak távolról, így a negyed derekán már 43–22 állt az eredményjelző táblán. A magabiztos fórt tartották is a hazaiak a szünetig, így 53–31-es állással ért véget az első félidő.

Karahodzics pontjaival indult a harmadik etap, de Hendlein egy triplával jelezte, hogy a szünet nem vetette vissza a hazai gárdát. A KTE-Duna Aszfalt egyáltalán nem találta a ritmust, míg a Kaposvár rendre jó megoldásokat választott, 66–36-nál már végleg elúszni látszott az összecsapás, a jó kéttucatnyi vendégszurkoló őszinte bánatára. Némileg sikerült ugyan csökkenteni a hátrányon, a csapatok 70–43-mal fordulhattak a negyedik negyedre.

Másfél percet kellett várni az első kosárra a zárófelvonásban, ekkor a hazai Norfleet ültetett el egy hármast, így lett 73–43. Derasimovic és Karahodzsics révén sikerült zárkózniuk a kecskemétieknek, de a Kaposvár extra dobásokat is bemutatva nem adott esélyt ma a KTE számára. A legvégén Forray Gábor csupa fiatalokból álló ötöst dobott harcba. Molnár és Plézer is pontokkal szolgálta meg a bizalmat, ezzel kozmetikázva az álláson. A mérkőzést 87–62 arányban nyerte meg a Kaposvár.

– Gratulálok a Kaposvárnak, ez tipikusan az a meccs volt, hogyha másnap reggelig játszunk, akkor sem tudunk nyerni – nyilatkozta a mérkőzés lefújását követően Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ma szinte minden balul sült el ma számunkra, míg a hazaiaknak viszont minden bejött. Ez persze nem von le semmit az érdemeikből. A sport ilyen, van ilyen, igyekszünk tanulni ebből is. Innentől a szerdai, Pécs elleni hazai meccsre kell fókuszálnunk.

A KTE-Duna Aszfalt szerdán máris vigasztalódhat, akkor 17 órai kezdettel a PVSK-Veoila csapatát fogadják az idei esztendő utolsó hazai mérkőzésén.

Kaposvári KK–KTE-Duna Aszfalt 87–62 (27–18, 26–13, 17–12, 17–19)

Kaposvár: Davis 9/3, Norfleet 24/9, Ponjavic 12/6, Hendlein 13/6, Lalic 12. Csere: Krnjajski 2, Baki 6/6, Bogdán, Dramicanin 9/3, Puska, Horváth, Veilandics. Vezetőedző: Fekete Ádám.

KTE: Wittmann 6/3, Thomas 2, Derasimovic 21/3, Djurasovic, Karahodzsics 14. Csere: Lewis 4, Kucsera 5, Vukcevic 2, Révész 4, Molnár 2, Plézer 2, Fülöp. Vezetőedző: Forray Gábor.