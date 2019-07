És akkor null-négynél jött a hír: vezet Apostagon a Pataj…

Egy ezüstérem nagy örömöt, de nagy bánatot is hozhat, minden a megszerzésének a körülményeitől függ. A megye három Nyugati csoportjában 15 győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 2. helyen végzett Uszód számára nagy örömöt okozott, hiszen az utolsó pillanatban szerezték meg. A csapat gólkirályával, Borsos Tamással beszélgettünk, aki 45 találattal végzett az élen.

– A nem környékbeliek nem isme­rik a megye három Nyugati csoportját, de ha a kívülálló ránéz a térképre, az az érzése támad, hogyha a Kalocsa akkora lenne, mint mondjuk Bir­mingham, akkor ez egy városi bajnokság lenne. Helyes ez a benyomás?

– Majdnem. Tíz-húsz kilométer van a bajnokságban szereplő helységek többsége közt, tehát főként Kalocsa vonzáskörzetében lévő kis falusi csapatokról beszélünk. Ebből a szempontból négy együttes lóg ki, a Kunszentmiklós, az Apostag, a Szentmárton és a Tass, melyek azért tőlünk hatvan-hetven kilométerre vannak, de a többiek valóban közel vannak egymáshoz.

– Ez növeli a rivalizálás mértékét?

– Igen. A közeli falvak közt erős a rivalizálás, ebből fakadóan ezek a mérkőzések mindegyike rangadó, legyen szó számunkra is akár a tabella második felében tanyázó Dunaszentbenedek elleni meccsről, az mindig kemény szomszédvári rangadó, arra mindig úgy kell készülni, a bátyai örökrangadóról nem is beszélve. Az ilyen mérkőzéseken muszáj megmutatni, hogy ki az úr a háznál, hogy az ember utána ne legyen kénytelen hallgatni a zrikát. Ebben a csoportban inkább az a ritkaság, ha egy párosítás nem szomszédvári rangadó.

– Ki a csapat edzője, és milyen a keret életkor szempontjából?

– Én vagyok a játékos-edző, a keret pedig vegyes. Vannak idős játékosok is, ők adják a stabilitást, a biztonságot – a legidősebb játékosunk ötvenöt éves –, aztán vannak a korombeliek, 25-től 30 éves korig. Összetartó a társaság, nagyon együtt vagyunk. Minden hazai meccs után csapatbuli van, tehát nemcsak vacsora, hanem buli, mert rendre hajnalig tart. Nem az van, hogy csak megvacsorázunk és mindenki megy a dolgára, nálunk együtt marad az egész társaság.

– Milyen célkitűzéssel vágtatok neki ősszel az évnek?

– Szerettünk volna a dobogón végezni, hiszen a tavalyi bronz után ez azért reális elvárásnak tűnt. Minek tagadjam, titkon még a bajnoki címben is bíztunk. Az sajnos nem jött össze, de így sem vagyunk csalódottak.

– Van olyan meccs, amire nem szívesen emlékszel?

– Igen. A Szalkszentmárton ellen 3–0-ra vezettünk az első félidő után. Aztán a második játékrészben kijöttünk a pályára, és ők megfordították az állást 4–3-ra. Aztán nagy nehezen a 92. percben sikerült egyenlítenünk, de ennek az egy pontnak így nem tudtunk felhőtlenül örülni, hiszen egy már nyert meccset hagytunk kicsúszni a kezünkből.

– A legemlékezetesebb – feltételezem – a zárómérkőzés volt, hiszen igencsak kalandos módon lett meg az ezüst.

– Így van, a szakmári mérkőzésünk igen érdekesre sikeredett. A forduló előtt mi egy ponttal voltunk lemaradva az Apostagtól. Az Apostag a Dunapatajt fogadta esélyesként, mindenki arra számított, hogy behúzzák a meccset. Én azt kértem a srácoktól, hogy mindent kövessenek el, hiszen számunkra ez a találkozó is rangadó. Tehát meg akartuk nyerni, bármi is legyen a másik pályán az eredmény. Az elején sok helyzetünk volt, de sajnos mind kimaradt, a szakmáriak viszont elmentek 4–0-ra, szinte négy helyzetből szereztek négy gólt. Aztán 4–0-s állásnál kiabált be az egyik szurkolónk, hogy „srácok, nem kell az ezüst? Vezet ám a Pataj!” Ez azért frissítőleg hatott, az első félidőben sikerült is egy szépítő gólt szereznünk. Aztán a félidőben, a szünetben az elnök úr, Holló Mátyás és a legidősebb játékosunk, az 55 éves Kiss Jani tartott egy elég alapos fejmosást, majd jómagam is intéztem néhány szót a társasághoz. A szavakhoz persze tettek is párosultak, hiszen szerkezetet is váltottunk, három védővel jöttünk ki a második játékrészben, minden mindegy alapon mindent egy lapra tettünk fel. Az eredményt attól fogva már nem tudtuk, de a mi meccsünk 5–5 lett. A lefújás után még tanácstalanok voltunk, nem tudtuk, van-e okunk örülni, de aztán amikor jött a hír, hogy a Dunapataj győzött, kitört az örömujjongás.

– A negyvenöt gólból melyik a legemlékezetesebb?

– Az összesre emlékszem és mindegyikre szívesen emlékszem, de a legemlékezetesebb talán a Kunszentmiklós elleni szabadrúgásgólom. Elég távolról sikerült a hosszúba tekernem a labdát. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy a góljaimért hálás vagyok a csapattársaimnak, közös érdemünk ez, enélkül a fantasztikus brigád nélkül nem jutottam volna ennyi gólig.

– Elégedettek vagytok a végső helyezéssel?

– Igen. Megye hármas csapat lévén rengeteg áldozatot kell hoznunk a fociért, és az edzésre járás nem mindig megoldható. A heti egy edzés azért össze szokott jönni, a kettő már sajnos nem, pedig még a megye háromban is szükség lenne rá. Emiatt kondiban nem is mindig voltunk ott, de azért a második hellyel elégedett vagyok. Az pedig hihetetlen örömmel töltött el, amikor a záróvacsorán, miután megkaptuk az érmeinket, a csapatkapitányunk, Krausz Márton – egyébként a Tolna megyei labdarúgó-szövetség igazgatója – átadott a csapat nevében egy gólkirálynak járó aranycipőt, amit a csapat közösen csináltatott nekem. Ez számomra a legszebb emlék az idei évből. Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki Bedi Gyula polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hiszen az ő segítségük nélkül most nem beszélhettünk volna éremszerzésekről.