Erős idény zárul a fordulóval

A hétvégén az őszi idény utolsó fordulójá­nak a mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

SZOMBAT, 13.00

Duna Aszfalt TLC II.–Kiskőrösi LC

V.: Németh Gergely (Sinkovicz Dániel, Balogh II. Zoltán).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Fokozottan készülünk a találkozóra, mert ebben az évben ez az utolsó tétmérkőzés. Mindenki szeretne szépen búcsúzni a mögöttünk lévő őszi szezontól. Ez nagyon meghatározta számunkra is a hetet. Nem tudok negatívumot mondani a csapat hozzáállásáról. Az elmúlt hétvégén sem azzal volt probléma, hogy a fiúk nem tették oda magukat, de a természet kicsit megtréfált bennünket. A pálya talaja sajnos hagyott kivetnivalót maga után. A mostani találkozón egyértelmű célunk: úgy vonuljunk a téli szünetre, hogy a három pontot begyűjtjük.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Bácsalmási PVSE

V.: Papp Gergely (Topálszki Szabin, Farkas Krisztián).

Stetakovic Marinko, a Kiskunhalas edzője: – Az egyik legnehezebb meccsünk lesz ez a Bácsalmás elleni. Nekik nincs mit veszíteniük, mivel az utolsók a tabellán. Ebből adódóan komolyan készülünk a mérkőzésre annak érdekében, hogy a három pont itthon maradjon Halason.

Kecskeméti LC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Minda Róbert (Fülöp József, Takács Tibor).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Tudjuk, hogy milyen erősségű csapat lesz az ellenfelünk, ezt a tabellán elfoglalt helye is jól mutatja. Mellettük szól a rutin és a megye egyben összeszedett sokéves tapasztalat, nekünk a sebesség és a fiatalos lendület az erősségünk. Tiszteljük az ellenfelet és a tapasztalt játékosait, de meg szeretnénk akadályozni, hogy a Széktói Stadionban villogjanak. A csapatom a bajnokság második felében már jól teljesített, fejlődtek a játékosok egyénileg és csapatjáték szintjén is. Motiváltak a srácok, így jó játékkal szeretnénk pontot vagy pontokat itthon tartani, várjuk a szurkolóinkat is, akik a célunk elérésében sokat segíthetnek.

Szabadszállási SE–Lajosmizsei VLC

V.: Kovács Attila (Szabó László, Mígh Tamás).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A jelenlegi megyei első osztályú bajnokság annyira kiegyensúlyozott, hogy soha senki nem lehet biztos a dolgában, bárki törhet borsot a másik orra alá. A Lajosmizse jól indult a bajnokságban, és jelenleg is jó helyet foglal el a tabellán. Tudjuk, hogy a rutinos játékosokkal megtűzdelt, harcos csapat meg tudja keseríteni az életünket. Korábban is szoros meccseket játszottunk velük, így a csapatom igen komolyan készül a találkozóra. Bizakodásra ad okot, hogy kilenc forduló óta nem akadt legyőzőnk, ami kötelez bennünket arra, hogy itthon tartsuk a három pontot.

VASÁRNAP, 13.00

Jánoshalmi FC–Harta SE

V.: Polyák Attila (Markó László, Borsos Tamás).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Hazai pályán csakis a három pont megszerzése lehet a célunk. Utoljára 2018. április 29-én kaptunk ki itthon, és talán mondanom sem kell, nagyon szeretnénk ezt a sorozatot tovább nyújtani. A kalocsai vereségnek nem örülünk, de belefért. Két sérültünk van, Nagy Dániel, aki nem valószínű, hogy tudja vállalni a játékot, és Kiss Benedek, akinek műteni kell a bokáját. A többiek egészségesek. Nem becsüljük le a Hartát, ahogy senkit sem, de hazai pályán illik behúznunk meccset, már csak azért is, mert a tavaszi első fordulóban szabadnaposak leszünk, és szeretnénk az első helyen maradni, méghozzá sokáig.

Sümegi József, a Harta edzője: – Bevallom, a Kalocsa elleni vereség után nem járunk a fellegekben a hangulati tényezőket tekintve. Persze a Kalocsa elleni meccs mindig kiszámíthatatlan, nem is történt tragédia, a vereségnél jóval nagyobb baj az, hogy elveszítettünk két fontos embert, Csehi Tamást, aki megsérült, illetve Kovács Zsoltot, aki megkapta az ötödik sárgáját. A harmincnyolc rúgott gólunk felét ők rúgták, ez mindjárt rá is világít a hétvégi mérkőzés előtti nehézségeinkre. Nagy elkeseredés azért nincs, hisz ha a bajnokság előtt valaki azt mondja, hogy az őszi záróforduló előtt a negyedik helyen állunk, azt kérdeztem volna, hogy hol a papír, amit alá kell írni. Az éllovas otthonában nem mi leszünk a mérkőzés favoritjai, annál is inkább, hogy ismét annyira leszűkült a keretünk, hogy fél éve nem játszó játékosokat volt muszáj aktiválni, de azért megpróbálunk mindent megtenni.

Soltvadkerti TE–Kerekegyházi SE

V.: Stefánovits Gábor (Allaga Iván, Csovcsics Róbert).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Készülünk. A játék alakul, az eredmény még ugyan nem, de bízom benne, hogy hazai pályán, az utolsó hazai mérkőzésünkön tudunk meglepetéssel szolgálni. Szeretnénk itthon a közönséget kiszolgálni, és pontokra van szükségünk ahhoz, hogy kicsit előbb végezzünk a táblázaton. Az elmúlt két mérkőzés elvesztése nem volt belekalkulálva, ezért most csak győzelem a cél. Tavasszal lesz igazán jelentősége annak, hogy minél több pontot gyűjtsünk ősszel. Peker Roland kisárgult, rá nem számíthatunk vasárnap, de a csapatban mindenki egészséges és rendelkezésre áll, mindannyian várják a mérkőzést, hogy bizonyíthassanak.

Akasztó FC–Kalocsai FC

V.: Tóth Róbert (Baranyai Dávid, Iványi Bence).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nagyon komoly ellenfél jön, a Kalocsa eredményei egyre inkább tiszteletet parancsolóak. Ugyanakkor a lajosmizsei győzelem a csapatot is feldobta, ráadásul megmutatták a srácok, hogy akármilyen összeállításban is játszanak – hiszen sérültjeink vannak jócskán –, tudnak küzdeni. Az e heti időjárás miatt a két csapatnak a talajjal is meg kell majd birkóznia, így aztán óriási csata várható. Reméljük, hogy a csapatban benne maradt a megszerzett lendület, és szeretnénk egy jó eredményt, azaz egy győzelmet elérni.