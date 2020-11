Elhozta a Taksony vendégeként a pontokat a KTE

A hetek óta remek formában lévő Taksony vendége volt a KTE HUFBAU az NB III. Közép csoportjában, a bajnokság 16. fordulójában. A Dunaharasztiban vívott végig küzdelmes és harcos mérkőzést a hírös városiak nyerték.

A két csapat úgy ment bele a meccsbe, hogy egyik félnek sem volt túlságosan bő a kerete, mind a két oldalon rengeteg hiányzóval számolhattak az edzők, de az már az első perctől látszott, hogy nagyon felkészültek egymásból a felek. A találkozó első félórájában átlövések, beadások jelentettek némi izgalmat, de helyzetet nem sikerült kialakítaniuk a csapatoknak. Egészen a 31. percig, amikor a kecskeméti Károly ívelte fel egy szabadrúgásból a labdát, Gál bólintotta középre, Szalai József pedig a kapuba kotorta a játékszert, 0–1. A félidő hajrájáig újra a mezőnyben pattogott a labda, ám a lefújás előtti pillanatokban Szilágyi küldött meg egy sistergős löketet, amit Mészáros még fölé tolt, ám rögtön a szöglet után Tóth fejesével egalizált a 45. percben a Taksony, 1–1.

Fordulás után sem változott a játék képe, a hazaiak főleg a kontrákban bíztak, és volt is néhány ígéretes megindulásuk, de ezeket pontatlanul fejezték be. Az 56. percben előbb a hazaiak, aztán a hírös városiak próbálkoztak lövéssel. Mészáros védéséből azonnal kontrát vezettek a kecskeméti lila-fehérek, az akció végén Lukács megpattanó próbálkozását tolta ki Palásthy. A 66. percben a szerencse is Gombos Zsolt tanítványai mellé szegődött, a hazaiak ugyanis egy ajtó-ablak ziccerbe kerültek egy ellentámadás végén, ám Tóth fölé lőtt úgy, hogy a labda a keresztlécet is érintette. Az utolsó percekben egyre feszültebbé vált a hangulat, érezhetővé vált, hogy minden megmozdulásnak nagy jelentősége lehet, és jött is egy ilyen szituáció: a 82. percben Károly harcolt ki egy szabadrúgást, ami mögé maga állt oda. A rövid felsőt célozta meg, a labda a kapus és a kapufa érintését követően végül a hosszúra pattant át, ahol a szemfüles Gál nem hibázott, 1–2. Egészen a lefújás pillanatáig óriási küzdelem folyt a pályán, de a lényeg, az eredmény már nem változott. Értékes győzelmet aratott tehát a kecskeméti gárda, amit még értékesebbé tesz az, hogy az eddigi éllovas, a Ferencváros második csapata a Dabas–Gyón FC vendégeként vereséget szenvedett, így a tabellán a KTE átvette a vezetést. A kecskemétiek tizenhat mérkőzésből harmincöt pontot gyűjtöttek, és jobb gólkülönbségükkel előzik meg az Iváncsát, amely szintén harmincöt pontot gyűjtött, igaz, eggyel kevesebb mérkőzésből. A szintén tizenhat mérkőzést megvívott FTC II. harmincnégy egységgel a harmadik.

– Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez – nyilatkozta a lefújást követően a hazaiak vezetőedzője, Schőn László. – Vérbeli rangadó volt ez, annak ellenére, hogy a pálya talaja nem igazán tette lehetővé a folyamatos játékot, de a csapatok alkalmazkodtak ehhez. Minden elfogultság nélkül mondom, hogy nem érdemeltünk vereséget annak tudatában, hogy három négy olyan kontralehetőségünk volt, amiket ha tudatosan végig tudunk vinni, gólt szerezhettünk volna. Ilyenek a rangadók, pontrúgások dönthetnek el egy-egy mérkőzést, ebből a Kecskemét jött most ki jobban. Ezzel együtt gratulálok a srácoknak, mert hetek óta nagyon jó munkát végeznek. Remek sorozatunk ért véget, hiszen nyolc meccs óta veretlenek voltunk. Kevesen vagyunk, nem is igazán tudok belenyúlni a meccsekbe, de megyünk tovább.

– Készültünk rá, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz – értékelt Gombos Zsolt, a hírös városiak vezetőedzője. – Tisztában voltunk vele, hogy a Taksony egy nagyon szervezett, kitűnő játékosokból álló csapat, az eredményeik is mutatták, hogy veszélyesek. Ezen a pályán játszani nagyon nem lehetett, ennek tudatában abszolút elégedett vagyok azzal, amit ma a srácok nyújtottak. Kiemeltem a meccs előtt, hogy a pontrúgások döntő fontossággal bírhatnak, ilyen sors, ez döntötte el a pontok sorsát. Sokat foglalkoztunk a mentális felkészüléssel is, ma ez különösen fontos volt, mert az akarati tényezők tudták felénk billenteni szerintem a mérleg nyelvét.

Taksony SE – KTE HUFBAU 1-2 (1-1)

Dunaharaszti, vezette: Szabó Levente (Tinnyei Zsolt, Szkrajcsics Péter)

Taksony: Palásthy – Hesz, Szalai A., Gulyás, Fodor (Gálfi 65.), Szilágyi, Simon, Tóth, L., Kun, Tóth F., Király (Félegyházi 83.).

KTE: Mészáros – Puskás G., Gál, Vágó, Grünvald – Ludasi, Szalai G. – Tóth, Károly (Puskás Z. 89.), Jakab (Faragó 93.) – Szalai J. (Lukács 46.)

Gól: Tóth L. (46.) ill. Szalai J. (31.), Gál (82.)

A KTE HUFBAU legközelebb november 8-án, vasárnap 16 órai kezdettel az RKSK-t fogadja a Széktói Stadionban.