Egy hét múlva kezdi a bajnokságot a Tiszakécske VSE

A TVSE csapatának negyven százaléka kicserélődött, a vezetők azonban arra ezúttal is odafigyeltek, hogy olyan labdarúgókat igazoljanak, akik a klub szellemiségét maximálisan képviselni tudják. Az érkezőket elnézve megállapítható, hogy erősödött a kécskei alakulat.

Jövő vasárnap a Békéscsaba otthonában kezdi a 2019/2020-as NB II.-es bajnokságot a Duna Aszfalt-­Tiszakécske VSE. Az együttes csütörtökön az NB III.-as Kecskeméti TE vendégeként játszott felkészülési mérkőzést és győztesen hagyta el a pályát, 3–0-ra verték a hírös városi­akat. A TVSE még egy edzőmeccset játszik a rajtig, szombaton az élvonalbeli Debrecen vegyes csapatával méri össze erejét.

– A felkészülés utolsó két hete már a finomítás időszaka. Az elmúlt négy hétben komoly munkát végeztünk. A szlovéniai edzőtáborban is minden megfelelően alakult, egy edzőmérkőzés maradt el, amikor ellenfelünk nem tudott kiállni. Ezzel azonban nagy probléma nem volt, hiszen tudtunk kint három felkészülési meccset játszani. Kiváló pályákon edzhettünk, s a játékosok a szállásunk wellnessrészlegén is regenerálódhattak – mondta a tiszakecskefoci.hu portálnak Simon Antal vezetőedző. – Nagyon sok új játékos érkezett a kerethez, fontos volt, hogy mindenki sikeresen beilleszkedjen. Tízen érkeztek a távozók helyére, ami azt jelenti, hogy a csapat negyven százaléka kicserélődött. Arra ezúttal is odafigyeltünk a vezetőkkel, hogy olyan labdarúgókat igazoljunk, akik az itteni szellemiséget, mentalitást maximálisan képviselni tudják. Akadt olyan próbázó, aki jelezte, hogy nem érzi itt jól magát, nem neki való a kisvárosi vidéki környezet. Ő egy pesti fiatalember volt, aki teljesen más közegben nőtt fel.

A szakember beszélt arról is, hogy minden poszton két azonos képességű játékosra számíthat, így egészséges versenyhelyzet alakulhat ki a futballisták között. A leendő csapatról pedig azt mondta, hogy a gerinc megvan és az érkezők olyanok, akik minőségileg erősítést jelentenek.

Ilyen erősítés lehet a héten szerződtetett középpályás, a 19 éves Szuhodovszki Soma. A fiatal játékos az Újbuda TC-ben nevelkedett, majd 12 éves korában az MTK-hoz került, ahol minden korosztályt végigjárt. Az első és a második csapatban is eltöltött fél évet, ezt követően került kölcsönbe Monorra, ahol egy teljes NB II.-es szezont végigjátszott.