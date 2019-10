Egy gól döntött a Széktóiban, az Újváros javára

A KTE HUFBAU a bajnokság 10. fordulójában a Dunaújvárost fogadta az NB III. Közép csoportjában. A kiegyenlített, kevés helyzetet hozó összecsapást egyetlen pontrúgás döntötte el, amit csakúgy mint az előző körben, most is a vendégek használtak ki.

Zoran Kunticsnak, a kecskemétiek mesterének nem volt egyszerű dolga a mérkőzésre való készülés hajrájában, hiszen több játékosát is nélkülöznie kellett, ami elsősorban a támadószekciót érintette. Ennek ellenére az első félórában sikeróült a lila-fehéreknek – igaz: meddő – mezőnyfölényt kialakítaniuk, beadásokkal és bedobásokkal igyekeztek feltörni a vendégek jól szervezett védelmét. A meccs első kapura lövése Hegedűs nevéhez volt köthető, aki a 29. percben jól húzott befelé jobbról, de ballal a rövid mellé lőtt. A 31. percben a vendégek is próbálkoztak, egy szabadrúgás után Kis csúsztatott, de Mészáros védett. A 35. percben elkerülhető szöglethez jutottak a vendégek, a beadásnál aztán a hazaiak nem figyeltek Csendesre, aki berobbanva a kapu bal oldalába bólintott (0–1).

Fordulás után a hazai csapat igyekezett újra mezönyfölényt kialakítani, a 48. percben Szalai szabadrúgása vágódott fölé a sorfalról, majd Hegedűs próbálkozott 16-ról, de ez mellé szállt. A második félidőben gyakorlatilag csak a küzdelem dominált, a Dunaújváros semmit sem kockáztatott, visszaálltak kontrázni, a hazaiak pedig ezen ritkán találtak fogást. A 78. percben Busa került helyzetbe egy ellentámadás végén, de Urbán a gólvonalról kivágta lövését, majd pár perccel a lefújás előtt Kovács cifrázta túl a ziccerét. A hosszabbításban már csak Hegedűs kísérletezett távolról, de a labda az ő lövését követően is mellé pattogott, így a vendégek elvitték a pontokat.

Zoran Kuntics, a KTE HUFBAU edzője: – A meccset jól kezdtük, tetszetősen fociztunk, úgy éreztem, hogy mi leszünk az a csapat, mely az első gólt szerzi. Sajnos ugyanaz történt, mint a múlt héten, az első szögletből gólt kaptunk. Nem mondhatom azt, hogy nem akartak a játékosok, azt tudtam előre, hogy ez egy egygólos meccs lehet. Ahogy arra számítani lehetett a Dunaújváros a gól után védekezett, ebből próbáltak kontrázni. Ilyen passzban vagyunk, nem is szeretnék senkit kritizálni, mert mindenki mindent megtett a győzelem érdekében. Sajnos nem vagyunk mentálisan erősek, amikor hátrányba kerülünk, közben viszont rajtunk van a nyomás, hogy nyerni kell. Dolgozni kell tovább a jövő héten is, keményen, alázatos, szorgalmasan, így is kell viselkedni, utána jönni fognak az eredmények, ebben biztos vagyok.

Lőrincz Emil, a Dunaújváros edzője: – Úgy gondolom, hogy végig kontrolláltuk a meccset. Az első félidőben még bátortalan volt a támadójátékunk, de a másodikban nagyjából négy helyzetünk is volt. Az ellenfélnek nem sok esélyt adtunk, így megérdemelten nyertünk.

KTE HUFBAU – Dunaújváros 0-1 (0-1)

NBIII. közép csoport, 10. forduló

KTE: Mészáros – Kéri, Nánási (Urbán 45.), Asztalos – Tamaskó, Karacs (Erdei 73.), Patvaros, Szalai (Szabó D. 73.), Peres – Hegedűs, Barna.

Dunaújváros: Pokorni – Puskás, Kis, Csendes, Horváth – Barna Zs., Dorogi – Bíró (Reicheld 73.), Kovács, Besztercei (Busa 68.) – Szepessy (Tóth 73.).

Gól: Csendes (35.)

Sárga lap: Patvaros ill. Kis, Csendes, Busa, Reicheld.