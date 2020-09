Dobogón a KTE és a Tiszakécske

Mindkét NB III.-as Bács-Kiskun megyei együttes győzött a bajnokság szombati, nyolcadik fordulójában. A Közép csoportban szereplő KTE-Hufbau a Szekszárd otthonából hozta el a három pontot, míg a Keletibe sorolt Tiszakécskei LC a Tiszaújváros vendégeként nyert.

Szekszárdi UFC – KTE-Hufbau 1–2 (1–1)

Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Vad Anita).

Szekszárd: Mityók (Szűcs K., 53.) – Fekete M., Márton, Rácz, Arena – Gellér, Kvanduk J., Wirth (Lékó, 85.), Németh K. – Mayer M. (Fejes, 81.), Péter. Vezetőedző: Dienes Pál.

Kecskemét: Mészáros – Puskás, Gál, Kis B., Grünvald – Ludasi (Szalai G., 59.), Károly, Vágó – Lukács (Pantelisz, a szünetben, Szalai J., 68.), Tóth D., Jakab. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Jakab (0–1) a 15., Mayer (1–1) a 45., Gál (1–2) a 94. percben.

– Azt mondtam előzetesen, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, így is lett. Vezettünk 1–0-ra és sajnos a legrosszabbkor, az első félidő végén kaptunk pontrúgásból egy gólt. A második félidőben nem igazán tudtuk feltörni a Szekszárd védelmét. A szív diadala volt ez a mai. Azért fontos, hogy így is nyerni tudtunk, mert ez is azt igazolja: soha nem szabad feladni. Bebizonyította a csapat, hogy tud küzdeni is – vélekedett Gombos Zsolt.

Tiszaújváros – Tiszakécske 0–3 (0–2)

Vezette: Nagy Norbert (Kovács Zoltán, Szabó Ferenc).

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Tóth M., Vincze, Gelsi, Lőrincz, Bussy (Burics, 72.), Bene (Németh, a szünetben), Vámos (Csernák, 35.), Kulcsár, Pap, Kristófi. Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Tiszakécske: Molnár M. – Oláh, Kiprich (Horváth Adrián, 72.), Fülöp, Farkas N., Horváth Attila, Pongrácz, Ternován (Galacs, 82.). Szabó D., Zádori (Máté, 77.), Simon. Vezetőedző: Nagy Sándor.

Gólszerző: Zádori (0–1) a 41., Pongrácz (0–2) a 47., Máté (0–3) a 89. percben.

– Úgy érzem, egy jó csapatot sikerült legyőznünk nagyon magabiztos játékkal. Elöl és hátul is jó teljesítményt nyújtottak a fiúk, ezért a győzelmünk teljesen megérdemelt – mondta Nagy Sándor.

Győzelmével a dobogó harmadik fokán várhatja a szerdai, kilencedik fordulót mindkét együt­tes. A Kécske a Sajóbábonyt, a KTE-Hufbau a Monort fogadja, előbbi találkozó 16.30, míg utóbbi 18 órakor kezdődik.

A Közép csoport állása

1. Iváncsa 8 8 – – 21–4 24

2. FTC II. 8 6 1 1 17–3 19

3. Kecskemét 8 6 – 2 25–7 18

4. FC Dabas 8 5 3 – 15–5 18

5. Monor 8 4 2 2 12–10 14

6. ESMTK 7 4 1 2 12–8 13

7. Kozármisleny 8 3 4 1 16–12 13

8. Hm.-vásárhely 8 4 – 4 15–19 12

9. Körösladány 8 3 3 2 19–11 12

10. Vác 8 3 2 3 11–16 11

11. Taksony 8 2 3 3 16–13 9

12. Újpest II. 8 2 3 3 11–15 9

13. Honvéd II. 6 2 2 2 8–10 8

14. Paks II. 8 2 2 4 8–13 8

15. Rákosmente 8 2 2 4 10–16 8

16. Dunaújváros 8 2 – 6 9–12 6

17. Szekszárd 8 2 – 6 8–13 6

18. Dabas-Gyón 7 2 – 5 6–11 6

19. Szegedi VSE 8 1 – 7 5–23 3

20. Majos 8 – 2 6 6–29 2

A Keleti csoport állása

1. Jászberény 8 6 1 1 24–7 19

2. Eger 8 6 1 1 18–2 19

3. Tiszakécske 7 5 1 1 20–5 16

4. Sényő 8 5 – 3 20–9 15

5. Tiszafüred 8 5 – 3 18–14 15

6. BVSC 7 4 3 – 16–6 15

7. DVSC II. 7 4 1 2 15–10 13

8. Füzesgyarmat 7 4 – 3 10–7 12

9. Cegléd 8 4 – 4 8–11 12

10. Tiszaújváros 8 3 2 3 10–12 11

11. Kisvárda II. 8 2 3 3 11–14 9

12. Tállya 8 2 3 3 8–12 9

13. Putnok 8 2 3 3 9–14 9

14. Salgótarján 8 2 3 3 9–17 9

15. Sajóbábony 8 2 2 4 9–16 8

16. Hatvan 8 2 2 4 8–15 8

17. Gyöngyös 8 2 1 5 11–21 7

18. DVTK II. 8 1 3 4 14–14 6

19. Balassagyarmat 8 1 3 4 7–16 6

20. Mezőkövesd II. 8 – – 8 4–27 0

