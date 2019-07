Délen fuzionált a Szeremle és a Dunafalva

Az elmúlt hét végén vált nyilvánossá, hogy a megye II. Déli csoportjában szereplő Dunagyöngye SK Szeremle és a megye három Déli csoportjában viaskodó Dunafalva fuzionál.

A jogutód a Dunagyöngye SK, de egyik helységből sem tűnik el a labdarúgás, ugyanis a Dunagyöngye első csapata a megye kettő Déli, a második csapata pedig a megye három Déli csoportjában indul. Három héttel ezelőtt már várható volt, hogy lesz változás a két klubnál, amikor a korábbi vezetőség lemondott, és Melnik János vette a szárnyai alá a megye hármas klubot.

– Ez volt a legjobb megoldás annak érdekében, hogy a Dunafalva tovább szerepelhessen a bajnokságban – válaszolta arra a kérdésünkre Melnik János, hogy mi volt a cél ezzel a fúzióval. – A Dunafalva igen sok adminisztratív jellegű és egyéb problémával küszködött, amelyeket ezzel a megoldással próbáltunk meg áthidalni.

Egy klub jött létre tehát a kettőből, de a dunafalvaiak sem maradnak le a fociról. Az új egyesületnek két hazai pályája lesz, mindkét helységben folyik tovább a bajnokság eddig megszokott rendje. Az első csapat Szeremlén játszik, a második Dunafalván, az ifik pedig maradnak Szeremlén. Ez a fúzió egyéb szempontokból is megannyi előnnyel jár.

– Az is elképzelhető, hogy akár megye kettes bajnokit is vív a csapat Dunafalván – prognosztizált az elnök. – Mivel a szeremlei pálya jóval mélyebb talajú, mint a dunafalvi, ezért egy csapadékosabb időszakban elképzelhető, hogy a megye kettes csapat is Dunafalván lép pályára. Az edzések tekintetében is előnyös, hogy voltaképpen két hazai pályája is lesz az egyesületnek. Amatőr csapat vagyunk, tehát munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt nem verbuválódik össze mindig ideális létszám az edzésekre, de mostantól ez nem lesz probléma, hiszen az edzésekre minimum hét-nyolc ember azért mind a két csapatnál megjelenik, és az erőket egyesítve, tucatnyi fölötti játékossal azért már lehet érdemben szakmai munkát végezni.

Éppen ma egy hete, kedden már meg is tartották az első edzést, és annak végén kétszer fél órát játszott egymás ellen a megye kettes és hármas keret. A bajnoki kezdésig a tervek szerint szerda-szombat ritmusban játsszák az edzőmeccseket.

A keret bővítése terén sem tétlenkedett a klub, Melnik János a teljesség igénye nélkül már konkrét igazolásokról is beszámolt. – A felnőttkeretbe két új érkező már biztosra vehető, Holczer Csaba a Híd SC-ből, aki meglehetősen jó név itt a környéken, és jött egy ügyes, remek felépítésű, 98-as születésű játékos, Horváth Csaba. Újházi Donátot pedig kivásároltuk a LUA Bajából. Az ifikeret jelen pillanatban huszonnégy főből áll, benne három kapussal. Ami pedig a felnőttkeret létszámát illeti, mindegyik tizenhat fős lesz, ami azt jelenti, hogy a Dunagyöngye SK majd hatvan játékost fog foglalkoztatni.

És hogy mik a célkitűzések? – Tavaly az ifik meglehetősen gyengén szerepeltek, így annak érdekében, hogy az idén megacélozzák egy kicsit a társaságot, csak felnőtt megye hármas csapatok ellen játszanak felkészülési mérkőzéseket. Az ifik számára az első öt helyezés egyike a kitűzött cél, ennek megfelelően is próbáltak oda igazolni. A felnőtteknél jóval nehezebb belőni a célt, hiszen úgy fest, hogy tizennégy csapatos lesz a bajnokság a megye kettő Déli csoportjában, így aztán pokolian kiélezett küzdelem várható. Én a nyolcba szeretném, ha bejutnánk, de a minimális célkitűzés az, hogy legalább a tízben legyen benne a csapat. A mi keretünk tavaly is az egyik legfiatalabb volt, idén ősszel sem lesz idős. A megye hármas csapatnak az első ötben illene végeznie.

Ami a szakmai stábot illeti, az első csapatnak Szombati József marad az edzője. Az ifit Melnik János és Szombati József vezeti, a Dunafalva kispadján pedig marad Nagy Ákos, az eddigi tréner.