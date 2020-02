Cegléden hárommal nyert a KTE HUFBAU

Szerdán az NB III. Keleti csoportjában a 3. helyen tanyázó Cegléd otthonában játszott előkészületi mérkőzést a szintén az NB III.-as rajtra készülő KTE. Szép sikerrel térhettek haza a hírös városiak.

Ceglédi VSE–KTE HUFBAU 0–3 (0–1)

KTE: Kunsági – Polyák, Asztalos, Urbán, Grünvald, Szalai G., Vágó, Károly, Peres, Babolek, Szalai J.

Csere: Mészáros, Tamaskó, Fehér, Daróczi, Faragó, Hirman, Edmilson, Hegedűs.

Gól: Vágó 2, Károly.

– A Cegléd egy jó csapat, ilyen benyomást is keltettek ma is – nyilatkozta a lefújást követően Gombos Zsolt, a kecskemétiek trénere. – A legnagyobb érték ebben a 3–0-s sikerben az, hogy most sem kaptunk gólt. Sokkal jobban játszottunk, mint a legutóbb Makón, most azt kell valahogy belőni, hogy ne legyen ekkora formaingadozás a meccsek közt. Ma támadásban és védekezésben is szervezettek voltunk. A kezdőben két fiatal is helyet kapott Szalai Gábor és Szalai József személyében, remekül megoldották a feladatukat. Szép góljaink mellett több kidolgozott akciónk is volt, úgyhogy összességében elégedett vagyok. A cél az, hogy a következő meccseken is ilyen teljesítményt nyújtsunk.