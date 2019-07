Bakuban versenyzett Mészáros Dániel

A múlt héten rendezték meg az azerbajdzsáni Bakuban a XV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A versenyen a Bácsvíz KVSC-t Mészáros Dániel képviselte.

A fiatal sportolót Petrov Iván utánpótlás szövetségi kapitány a váltók összeállításakor nélkülözhetetlennek tekintette, így három 100 méteres váltóban – mix gyors, mix vegyes, férfi gyorsváltó – is rajthoz állt. Mivel a 100 és 200 méteres gyorsúszás (amelyekben az országos ranglistán jelenleg meggyőző fölénnyel első) egyéni számai is a váltó számok napjaira estek, így egyéniben csak 50 méter gyorson indulhatott.

Mészáros Dániel a mix gyorsváltóval és a mix vegyesváltóval a hatodik, míg a férfi gyorsváltóval a negyedik helyen végzett. A KVSC versenyzője mindegyik együttesben nagyszerűen teljesített, külön kiemelendő, hogy a 4×100-as mix gyorsváltó első tagjaként – „álló rajttal„ – úszott 51.36-os ideje, ami a 100 méteres gyorsúszás egyéni döntőjében hatodik helyet ért volna. Dani 50 gyorson is derekasan helytállt, a tizenhetedik helyet szerezte meg a sűrű és erős, 47 úszót felvonultató mezőnyben.

– Mészáros Dániel mindenképp érmet szeretett volna nyerni, és mi is bíztunk benne, hogy valamelyik váltó felkapaszkodik a dobogóra. Ez végül sajnos nem jött össze, de nekünk edzőknek az most a feladatunk, hogy ebből a versenyből pozitív élményeket mentsen el és motivációt tudjon meríteni. Egy ilyen új ösztönző lehet, hogy tavaly november óta közel két és fél másodpercet javult az időeredménye, így a jelenlegi korosztályos országos csúcs már mindösszesen négy tizeddel van Dani ideje előtt. Ő és a többi versenyzőnk is négy hét szünetet kap, szeptembertől pedig újult erővel folytatjuk a közös munkát Bálint Zoltánnal és Bács Ferenccel – mondta Nagy Zoltán, a Bácsvíz-Kecskeméti VSC szakosztályvezetője.