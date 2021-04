Az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet a KTE HUFBAU

Az NB III. közép csoport 31. fordulójában a Dabas-Gyónt fogadta a KTE HUFBAU zárt kapuk mögött a Széktói Stadionban. A küzdelmes mérkőzésen a hosszabbításban harcolták ki a sikert a lila-fehérek.

Viszonylag eseménytelenül telt a mérkőzés első játékrésze, mely egy nagyon korai sérüléssel indult, a Kecskemét gyakorlatilag két perc után elvesztette egyik leggólerősebb játékosát, Tóth Dánielt. A szünetig kevés lehetőség alakult ki, a legnagyobb helyzetet Ablonczy hagyta ki a 14. percben, amikor jó lövését Mészáros tolta ki. A második félidőben sem változott sokat a játék képe, de az 58. percben Károly jó ütemben dobta ki balra az érkező Grünvaldnak a labdát, aki kilőtte a hosszú alsót (1-0). A vezetés megszerzése után beszorult a KTE, és a sorban érkező beadások egyikénél Koszót látta szabálytalannak a játékvezető, amiért büntetőt is adott a 78. percben. A labda mögé Ablonczy állt oda, és higgadt is maradt (1-1). A hajrában próbálta beszorítani ellenfelét a Kecskemét, de nem alakult ki helyzet, egészen a 93. percig, amikor egy szöglet után Puskás Zoltán vágta be közelről a lecsorgót (2-1).

Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Lélektani oldalról nézve ez így nagyon fontos és értékes siker, szakmai dolgokba most nem is mennék inkább bele. Jól szervezett és agresszív csapattal játszottunk, akik ellen kapkodtunk, rohantunk, rossz döntéseket hoztunk, emiatt sem tudtunk annyiszor gólhelyzetbe kerülni. A legfontosabb a három pont volt természetesen. Kevesen vagyunk és egyre fogyunk, most már a szerdai mérkőzésre kell koncentrálni. Itt már nem a szakmai és a fizikális dolgokon van hangsúly, hanem azon, hogy mi van a játékosok fejében, ez lesz a döntő Dunaújvárosban is.

KTE HUFBAU – Dabas-Gyón FC 2-1 (0-0)

Kecskemét, V: Borbás Bottyán Aurél (Vrbovszki Pál, László István Sándor)

KTE: Mészáros – Grünvald, Károly, Tóth (Puskás Z. 6.), Szalai, Koszó, Vágó, Ludasi (Nagy 79.), Puskás G., Constantinescu (Pantelisz 79.), Gál (Asztalos 71.).

DGY: Megyeri – Száhl, Gaszner, Molnár, Popovics (Szabó 75.), Ablonczy, Peres, Lucz, Karacs (Dunai 75.), Hirman, Grabant.

Gól: Grünvald (58.), Puskás Z. (93.) ill. Ablonczy (79.)

A KTE HUFBAU jelenleg második a tabellán, hátránya maradt egy pont a szintén nyerni tudó Iváncsa mögött. A lila-fehérek szerdán 17 órás kezdéssel Dunaújvárosban folytatják a bajnokságot.

