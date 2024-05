Szombathelyen a 11. Savaria Filmszemlén a fikciós filmek kategóriájának II. helyezéséért járó díjat az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely „Café Marylin” című filmje kapta, ennek kapcsán beszélgettünk Farkas András Attilával, a filmműhely vezetőjével a csapat jövőbeli terveiről.

A kecskeméti Aurorafilm Cafe Marylin filmje 50. díját nyerte el

Fotó: Nyirkos Zsófia

– A Cafe Marylin kisfilmnek ez már a sokadik díja, lehet tudni pontosan, mennyi?

– Ha az eddigi hazai és a nemzetközi elismeréseket összeadjuk, akkor egy szép kerek számot kapunk, 50-et. Próbáltuk sok nézőhöz eljuttatni a filmet, hiszen azért készítettük, hogy megnézzék az emberek és erre egy kisfilm esetében a fesztiváloztatás majdnem az egyetlen lehetőség. Arról nem is álmodtunk, ami – talán a fesztiválsikereknek is köszönhetően – még is megtörtént: néhány hónapja az egyik legnagyobb és legnépszerűbb streaming szolgáltató kínálatában is elérhetővé vált a film, az HBO Max jóvoltából a közép-kelet európai régió országaiban, így kis hazánkban is bárki beülhet egy különleges kávéra a Café Marylinbe.

– Ez valóban hatalmas siker egy kis függetlenfilmes csapatnak. Melyek az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely további tervei?

– Most egy igazán nagy fába vágtuk a fejszénket. Előkészítés alatt van az első mozifilmünk, melynek munkacíme így hangzik: „Hosszú műszak a harisnyagyárban”. Furcsa cím, elismerem, de menet közben megszerettük, így valószínűleg meg is tartjuk. A „Café Marylin”-hez hasonlóan csak néhány karaktert vonultat fel egyetlen helyszínen a film, a kamaradarab jelleg tehát megmarad. Természetesen azért ismét jó néhány meglepetéssel készülünk a gyanútlan nézőknek.

– Ezek szerint, egyelőre nem árulhat el pontosabb információt az új film cselekményéről. Az tudható: műfajilag hová sorolható?

– Ahogyan a „Café Marylin” is többféle műfajban mozgott és – talán most már elárulhatjuk – elsősorban thrillerként sorolták be az egyes fesztiválokon, úgy a „Hosszú műszak a harisnyagyárban” is több műfaj határán mozog majd, de nem csodálkoznék, ha „romantikus dráma” besorolást kapna végül. Aki pedig ennél többre kíváncsi, bármelyik netes keresőbe beütve a címet megtalálhatja azt a kedvcsináló ál-trailert, amelyet eddigi támogatóink – akiknek nem győzünk eléggé hálásak lenni – is láthattak, mielőtt a filmtervünk megvalósulása mellé álltak anyagilag is. Csak jelzem, hogy még mindig nem késő csatlakozni, mert minél több anyagi forrást sikerül mozgósítani, annál jobb minőségben tudjuk majd elkészíteni a filmet, melyből persze az élet értelme is kiderül majd végre. De ezúttal tényleg.