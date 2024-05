Elsőként Mindák József, a Constantinum főigazgatója szólt a ballagó diákokhoz. Mint mondta, a ünnepelni gyűltünk ma össze, itt Kiskunfélegyházán, abban a városban, amely várossá nyilvánításának 250. évfordulóját ünnepli, Petőfi Sándor és Móra Ferenc városában, abban az iskolában, ahol ők is kezdték tanulmányaikat.

Két végzős osztály ballagott el a Constantinumból

Fotó: Vajda Piroska

Kedves ballagó diákok! Négy évvel ezelőtt ragyogó szemekkel érkeztetek iskolánkba. Egy céllal jöttetek és azt csillagként követtétek a mai napig. Hogy mennyire volt hosszú ez azt út, azt belül érezhetitek. De meggyőződésem, hogy visszatekintve, szívetek szerint kicsit megállítanátok még azt a homokórát. Bármennyire is hosszú volt az út, vagy nehéz a felfelé ívelő szakasz, biztos vagyok benne, hogy közben ott ragyogott a cél előttetek. Talán már nem is az volt a legfontosabb, hogy mikor érkeztek el hozzá, hanem a közben együtt átélt pillanatok – fogalmazott Mindák József. Hozzátette, az elmúlt évek egy nagy emlékmontázzsá alakulnak és elkísérnek további utatokon. Azt út során elért szép tanulmányi és verseny eredmények, iskolai és külföldi kirándulások, közösségi programok is szebbé tették ezt az időszakot. De valójában az igazi szépséget az egymás iránti szeretet adta meg – hangsúlyozta a főigazgató. Ma, amikor megkapjátok a tarisznyát, látni fogjátok, hogy nincs teletömve tárgyakkal, mégis zsúfolva van. Zsúfolva van szeretettel és tele van Isten áldásával. Őrizzétek ezt meg, mert higgyétek el, hogy értékesek lesznek életetek következő útjain is – zárta gondolatait Mindák József.

Az igazgató köszöntője után Répa Bernadett M. Anna nővér tolmácsolta az iskolát fenntartó Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata általános főnöknőjének, Dávid M. Bernadette nővérnek útravaló gondolatait. Így fogalmazott: A mi ünnepeink meghatározója alapvetően a jézusi szeretet, amely az egymással való kapcsolatainkat gazdagítja, mélyíti és felelőssé tesz bennünket egymás iránt. Szent Pál apostol írja az első korintusi levelében: Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. Mindnyájunknak szükségünk van a szeretetteljes ünneplésre, hogy ebből a közösségi élményből tudjunk táplálkozni és így a nehézségek idején legyen erő bátorsággal kitartani. Ezekben a hetekben, hónapokban, években a világ, amelyben élünk óriási változásokon megy keresztül. Hatalmas erők dolgoznak mindazon értékek ellen, amelyekre szüleitek, tanáraitok megtanítottak benneteket. Legyetek szilárdak és állhatatosak akkor is, ha vihar szüntelenül tombol körülöttetek.

Ferenc pápa az egy évvel ezelőtti, magyarországi látogatásakor azt mondta: Keresztény embernek küldetése az, hogy hiteles legyen. Vagyis, hogy amit hisz, azt mélyen megélje és arról az életével tegyen tanúságot. Az igazi evangelizálás tulajdonképpen a saját életünkkel történik. Ez egy igen fontos küldetés és remélem, hogy a legfontosabb útravalója a Constantinumból elballagó diákoknak, hiszen lényegesebb mint az intézményünkben elsajátított bármely tárgyi tudás. Váljatok lelkes, krisztusi tanúságtevőkké mindenhol, ahol éltek, tanultok, dolgoztok. Ti legyetek a remény emberei, a jónak megtestesítői, a szeretet magvetői – fogalmazta meg Bernadett nővér.