Enyhén szólva nem a legjobb előjelekkel állt oda a kezdéshez az SC Hírös-Ép, rengeteg volt a hiányzó, az eltiltott, így mindössze ketten árválkodtak a kispadon, és azért nem csak Kövecs Máté szomorkodott egyedül a kispadon, mert Nagy Krisztián is szerelésbe öltözve jött ki arra az esetre, ha netán be kellene állnia. A kécskei kezdőre ránézve az embernek nosztalgikus érzése támadt, hiszen Oláh Máté és Szabó László is tagja volt a 2017-ben emlékezetes meneteléssel megyei bajnokságot nyert csapatnak, a kezdés után pedig már nem csak a nevek, hanem a játék láttán is déjà vu érzése támadt a külső szemlélőnek, hiszen az első kécskei akció ugyan lesgóllal végződött, ám ahogy azt a helyzetet kijátszották a vendégek, az igazi ínyenc csemege volt, ugyanakkor a hazaiak számára nem sok jót ígért. Hazai helyzet is kialakult, egy jobb oldali beadát követően Balog fejelhetett kapura, de a bal alsó sarok mellé küldte a labdát. A 10. percben aztán meg is szerezte a vezetést a Kécske II. Egy szöglet után némi zavar támadt a hazai védelemben, késlekedtek a felszabadítással, így lényegében a labda hirtelen gazdátlanná vált az ötösön, Takács azonban nem hagyta árválkodni, a jobb alsóba gurított, 0-1. Nem sokkal a középkezdés után István tekert a jobb oldalról a kapu elé, a hosszún érkező Takács pedig fejjel bólintott ellentmondást nem tűrően a hazai kapuba, 0-2. Hősiesen küzdött a hazai csapat, de igazából csak fékezni tudta a kécskei lendületet, akadályozni az örömjátékot . A 30. percben Oláh adott be a jobb oldalról, ismét Takács ugrott a legmagasabbra, és a műkertvárosi panoráma röptében való megtekintése mellett arra is maradt ideje, hogy a labdát a jobb alsó sarokra fejelje, Nagy Gergely bravúrral védett. Komoly fölényben játszott a vendégcsapat, gól azonban a szünetig már nem esett.

A 47. percben Szabó Dávid került lövő helyzetbe a bal oldalon, tíz méterről, éles szögből leadott lövése a jobb felsőben kötött volna ki, Nagy Gergely azonban bravúrral mentett. Az 59. perc után felgyorsultak az események, elkezdtek pörögni a számok is az eredményjelzőn. Akkor Tóth Kristóf adott be jobbról jó ütemben középre, és az érkező Oláh helyezett közelről, laposan a kapuba, 0-3. Három percre rá István, aki az első félidőben is megeresztett már egy-két olyan tekintélyes löketet, hogy az volt az ember érzése, hogy kispályás meccset néz, szabadrúgásból balról lőtt ballal a bal fölsőbe, alaposan meglepve a hazai kapust, 0-4. István ezzel a találattal mintegy belőtte magát, mert a 66. percben nem is volt kérdés a számára, hogy elvállaljon-e egy újabb löketet: akkor középről lőtt ballal jobb fölső sarokba, 0-5. A 69. percben egy jobbról érkező beadást követően Szabó Dávid maradt üresen a bal oldalon, higgadtan helyezett a hálóba. 0-6. A hazaiaknak a 80. percben nyílt esélyük a szépítésre, Péknek sikerült tisztán kilépnie, azonban kisé jobbról, 20 méterről a kifutó kapus mellett a hosszú sarok mellé gurított. Szabó Dávid állította be a 7-0-ás eredményt azon a mérkőzésen, amelyen a két csapat között ezúttal osztálykülönbség volt, lehetséges, hogy nem is csak egy. Ezzel is erősítve a 2017-es déja vu-t, és ez a kijelentés nem a végig becsülettel küzdő SC Hírös-Ép kritikája, hanem Bagi Gábor csapatának a dicsérete.

SC Hírös-Ép Egyesület-Tiszakécskei LC II. 0-7 (0-0)

Kecskemét, vezette: Bacsi Noel (Rácz Béla, Tóth Dániel)

SC Hírös-Ép: Nagy G. - Szász (Kövecs 59.), Rákóczi, Balog, Patvaros, Pék, Parázs, Nemesvári, Szakter, Győrfi, Nna nna. Vezetőedző: Nagy Krisztián.

Tiszakécskei LC II.: Baráth – István (Oberna 87.), Oláh (Varga 79.), Szabó D., Klemenc, Németh, Lovas A., Tóth K. (Szabó G. 79.), Szabó L. (Pásztor 66.), Grünvald, Takács (Tóth M. 46.). Technikai vezető: Bagi Gábor.

Gól: Takács a 10., a 12., Oláh az 59., István a 62., 66., Szabó D. a 69., a 90. percben.

Sárga lap: Szabó L. 32., Lovas A. 76. perc.