A hazaiak még a kiesés elkerüléséért küzdenek, míg a vendégek sorsa már korábban megpecsételődött ebben a csatában. Ennek ellenére a Kecskemét úgy kezdte a találkozót, ahogy az egyébként jellemző a fiatal csapatra, az első negyedórában teljesen partnere volt a hazaiaknak. Horváth és Gárgyán is jól kezdett, ennek eredményeként bő tíz perc után 4-4 állt az eredményjelzőn. A 17. percben még vezetett is a Kecskemét, de ekkor el is fogytak a vendégek, zsinórban hat hazai gól következett, a félidőben pedig 14-9-re vezetett a Rákosmente.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Fordulás után már nem adott esélyt a hazai gárda, a Kecskemét nem tudta csökkenteni a különbséget, menetrendszerűen el is veszítette koncentrációját és frissességét a hírös városi alakulat. ennek újabb vereség lett az eredménye, a végeredmény 32–23 lett a Rákosmentének, mely így tovább harcolhat.

A Kézilabda Kecskemét már biztosan kieső pozícióban fogja befejezni a bajnokságot, jelenleg a 15. helyen áll az együttes. Tóth Norbert együttese utolsó hazai mérkőzését május 17-én, pénteken 19 órakor a Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 ellen vívja a Messzi István Sportcsarnokban, majd bajnokságot május 26-án 16 órakor a Pick Szeged U21 vendégeként zárja le, ezzel elköszönve az NB I/B-s bajnokságtól.