A tengerentúli együttes pénteken hirdette ki 22 fős keretét, amely majd részt vesz a pénteken rajtoló csehországi vb-n.

Amint a magyar szövetség közleményében jelzi:

a jelen és a jövő egyik legnagyobb szupersztárja, a 18 évesen már rekordok sorát tartó Connor Bedard is tagja a csapatnak.

A csatár a Chicago Blackhawks 1/1-es választása volt a drafton, első NHL-szezonjában 68 mérkőzésen 22 góllal és 39 assziszttal segítette csapatát. Kétszeres junior- és egyszeres ifjúsági világbajnok, volt olyan U20-as vb, amelyet 23 ponttal zárt hét meccsen. Sok szakíró szerint hamarosan elérheti a legnagyobbak, vagyis Wayne Gretzky és Sidney Crosby szintjét.

Rajta kívül még egy 1/1-es draftolt van a kanadai keretben: Owen Powert 2021-ben választotta ki a Buffalo Sabres, az elmúlt két idényben meghatározó hátvéddé vált. A legutóbbi, tavalyi vb-aranyérmes együttesben szerepelt, így visszatér Budapestre Adam Fantilli, aki 1/3-as volt a drafton, a Columbusban egy szezon alatt 27 pontot szerzett, miközben sérülések hátráltatták.

Kapusposzton Jordan Binnington a legnagyobb név, a 30 éves hálóőr 2019-ben nyert Stanley Kupát a St. Louis Blues csapatával, és All Star-gálán is szerepelt. Összesen 321 NHL-mérkőzés van mögötte. Szintén 2019-ben ért csúcsra Colton Parayko, a bekk azóta is a St. Louist erősíti. Ő az egyik legtapasztaltabb a mostani keretből: 659 alapszakasz és 82 playoffmeccs, 71 gól, 220 assziszt.