A kakasfőző fesztivált hatalmas érdeklődés kísérte, már a reggeli órákban több százan kilátogattak. A fesztivált Somogyi Lajos polgármester nyitotta meg, majd köszöntötték a zsűri tagjait. A zsűri képviseletében Bóka József, a kecskeméti Széchenyi vendéglátó középiskola volt szakoktatója, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja hangsúlyozta: az a legfontosabb, hogy a versenyző ízlésének megfelelő kakaspörkölt készüljön. A zsűri pedig eldönti, hogy neki mi a véleménye az ételről. Nézik majd a szaft állagát, színét, minőségét, mennyire puha a hús. A 60 ételt három kategóriában zsűrizik. Senki nem távozik üres kézzel. Bronz-, ezüst- és arany minősítéseket osztanak, végül az aranyok közül dől el a dobogós helyezettek sorrendje.

Fotó: Bús Csaba

A gasztronómiai vonal mellett a szórakozás is nagy hangsúlyt kapott. Többféle gyermekműsort és zenés produkciót láthatott a népes közönség. A program szerint a fellépők között szerepelt Palcsó Tamás, majd a Bitter Monday és a Pedrofon is. Napközben nemcsak a kakasfőző verseny, hanem a rendezvényhez kapcsolódó Üdvözlet Ballószögről című gyermek alkotópályázat és a közelmúltban megrendezett térségi borverseny eredményét is kihirdették.

A gyerekek örömére volt traktorsimogató. A közeli dombokra álltak fel a gazdák a nagy járművekkel, melyeket immár nemcsak messziről, hanem közelről is megcsodálhattak az érdeklődők.