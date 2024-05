Kalocsán nagyon izgatottan és felfokozott hangulatban várhatta mindenki a Kiskunmajsa elleni találkozót., hiszen egy évvel ezelőtt éppen a mostani rivális ellen bukta el tulajdonképpen a hajrában a bajnoki címet a KKC. Akkor ugyancsak legyőzték a címvédő Nemesnádudvart előtte, de mivel utána kikaptak, a rivális pedig már nem botlott, lemaradtak az aranyról. Alighanem ott volt ez is a hazai fejekben, éppen ezért sem akartak semmit sem a véletlenre bízni.

Doszpod Adrienn (labdával) hét góllal segítette csapatát bajnoki címhez a mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba

Dávidházi Sándor csapata nagy elánnal kezdte a meccset, Torgyik Rita gyorsan betalált, de Farkas Fannitól gyorsan érkezett még a válasz vendég oldalról. Dozspod Adrienne is megkezdte a gólgyártást, de az első tíz percben némileg akadozott a támadójáték mindkét kapu előtt, kevés gól született. Jó negyedóra után viszont kezdte elveszíteni a fonalat a Kiskunmajsa, illetve a Kalocsa megtalálta azt, pillanatok alatt. Dozspod vezetésével egy 5-0-os rohamot vezetett a KKC, amivel 10-4-re húztak el a vendéglátók. Ezt követően magához tért a majsai gárda, felváltva estek a gólok a szünetig, de a különbséget így is biztosan tartotta a Kalocsa, mely 15-10-re vezetett a félidőben.

A hazai drukkereknek Czuczu és Doszpod góljai adták meg az alaphangot a második félidő elején, a másik oldalon Kanyik és Varga próbálta tartani a lépést az egyre inkább extázisba kerülő hazaiakkal. Az utolsó húsz percbe érve a vendégek nagyobb fokozatra tudtak kapcsolni, egymás után négy gólt is szereztek kapott nélkül, amivel feljöttek három találatra. A Kalocsa még időben fújt riadót, Horváth és Papp is a kapuba talált, amivel tulajdonképpen az utolsó percek már formalitássá váltak. A KKC végül a különbséget igen nagyra növelte a hajrára, és 32-23-ra győzte le ellenfelét, melynek így vissza is tudott fizetni a tavalyi vereségért.

A vármegyei I. osztályban ezzel hosszabb idő után történt trónfosztás, hiszen az utóbbi években a Nemesnádudvar rendre be tudta zsebelni az aranyat. A kalocsai aranyérem teljesen megérdemelt, hiszen a regnáló bajnokot a felsőházban kétszer is megverte a kihívó, első „aranylabdáját” pedig azonnal ki is használta.

A Nemesnádudvar és a Mizse KC lajosmizsei mérkőzését csak május 11-én rendezik meg, de a bajnoki cím szempontjából ennek már nem lesz tétje, ahogy az utolsó fordulónak sem. A további dobogós helyekért azonban még nagyon éles küzdelem várható ebben a másfél fordulóban.

Az élet különös rendező, de ahogy a sportban sokszor szokták mondani, hosszú távon mindig „ikszre” játszik. Jól mutatja ezt az a példa, ahogyan egy év alatt fordult a kalocsaiakkal a világ. Ezt átélve tényleg őszinte örömmel és még édesebben zúghatott a csarnokban a bajnokcsapat rigmus.

Kalocsai KC–Kiskunmajsai KC 32–23 (15–10)

Kalocsa. V: Hovány, Parádi

Kalocsa: Czuczu 7, Doszpod 7, Horváth F. 4 (2), Torgyik 4 (1), Horváth G. 3, Papp R. 3, Dávidházi-Alföldi 2, Kovács N. 1, Tóth G. 1, Szabadi, Bors, Lakatos R., Schuck (k), Deák (k). Vezetőedző: Dávidházi Sándor

Kiskunmajsa: Farkas F. 8 (1), Kanyik 6 (5), Ágoston L. 4, Ágoston V. 2, Kertész-Farkas 1, Pajlovics 1, Varga Zs. 1, Tabajdi, Tasnádi, Váczi, Farkas L., Abonyi (k). Vezetőedző: Kanyik Árpád

Kiállítások: 8 ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3 ill. 6/6.