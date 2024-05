A hazaiak a találkozó előtt harminckilenc pontot gyűjtöttek, míg a vendégek negyvenhetet. Így egyértelmű céljuk az volt, hogy közelítsenek a harmadik helyen álló Soltvadkerthez. A Kiskunfélegyházának az utolsó két mérkőzése nem úgy sikerült, mint ahogyan szerették volna, mert a Kunbajától három, a Jánoshalmától pedig négy góllal kaptak ki úgy, hogy ők nem találtak az ellenfelük kapujába. Ezúttal szerettek volna javítani a statisztikájukon, de nem sikerült.

Nyolc perc alatt eldöntötte a mérkőzést a Soltvadkert

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első említésre méltó esemény a 16. percben esett, amikor is Áman távoli lövése alig ment el a jobb alsó sarok mellett. A 38. percben egy előrevágott labdára Eifert kijött a kapujából, de lyukat rúgott. Szerencséjére a Félegyháza nem tudta kihasználni a lehetőséget. Az első játékrész nem volt eseménydús, annál inkább a második. Már a kezdés után három perccel megszerezte a vezetést a Soltvadkert. A vendégek saját térfelükről rúgták előre a labdát, Nagy Szabolcs a tizenhatoson kívül lábbal próbált menteni, de nem találta el a játékszert, így Farkas Bélának nem volt nehéz a hálóba találni 0–1. Mindössze négy perc telt el, amikor újabb gólt ért el a vendégcsapat. Sili bal oldalról adta be a labdát Farkasnak, aki egy csel után a jobb alsó sarokba rúgta a játékszert 0–2. Újabb négy perc elteltével ismét változott az eredmény. Egy védőkről lepattanó labda Silihez került, aki kilőtte a bal alsó sarkot 0–3. Egy óra telt el a mérkőzésből amikor egy vitatott helyzet után Molnár és Sili kakaskodott egymással, aminek sárga lap lett a vége, mind a két játékos részére. A 65. percben Marsa közei lövését bravúrral ütötte ki Eifert. Úgy látszik, hogy jó taktikának bizonyult a Soltvadkert részéről, hogy hosszú előrevágott labdákkal kísérleteztek, mert a 74. percben még egyszer eredményhez vezetett. Ekkor Sili kapta meg a labdát, Nagy Szabolcs ezúttal is kijött a kapujából, de átemelte rajta a labdát, ami hálóba jutott 0–4. A Kiskunfélegyháza a találkozó hajrájában szépíthetett volna. Erős ugyanis közelről átemelte Eiferten a labdát, de egy védő a gólvonalról tisztázni tudott.

Némedi Norbert: Először is szeretnék gratulálok a vendégcsapatnak. Egy bajnok esélyes ellen játszottunk hazai pályán. A második félidőben volt egy tíz perces időszak, amikor összeomlottunk, amit a Soltvadkert nagyon jól kihasznált, de persze ezért tettek is. Azt gondolom, hogy a különbség sem túlzott a mai mérkőzésen. Mi is asszisztáltunk ahhoz, hogy ilyen eredmény született. Mostanában olyan meccseket vívunk, hogy az elején hátrányba kerülünk. Fejben ezt nagyon rosszul játsszuk le, nem sikerül pozitívan ki kerülni belőle. Nem az

első ilyen találkozónk ez. Ősszel is jellemző volt ránk, és most tavasszal is. Van még négy mérkőzés, abból megpróbáljuk a maximumot kihozni. Meglátjuk, hogy az mire lesz elegendő a bajnokság végén.

Molnár László: A terveinknek megfelelően alakult a mérkőzés Tudtuk, hogy a Kiskunfélegyháza jó csapat, ők játsszák, vagy próbálják játszani a futballt. A második félidő elején gyors játékosaink álltak ki tudtuk használni a lehetőségeinket. Azért még a célunk messze van, mert még négy nehéz mérkőzésünk hátra van. Bízunk benne, hogy kiegyenesedünk, és a végén harcban tudunk lenni a dobogóért.

Kiskunfélegyháza–Soltvadkerti TE Soltút 0–4 (0–0)

Kiskunfélegyháza, vezette: Burzon Márk (Halász József, Csöngető Endre.

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Magony (Nagy D. 66.), Erős, Nagy V., Szabó D. (Kőrös 66.), Kanyó, Urbán, Szabó P., Kurgyis, Huszka M. (Marsa 46.), Molnár E. Vezetőedző: Némedi Norbert

Soltvadkert: Efert – Brindza (Radics 66.), Gráczer, Huszka B. (Tóth P. 85.), Supka, Farkas (Angeli 79.), Sili (Bashiri 76.), Plichta, Áman, Hegedűs, Gémesi (Veszeli 46.). Vezetőedző: Molnár László

Gólszerző: Farkas 48., 52. Sili 56., 74. Sárga lap: Nagy V. 35., Molnár E. 59., ill. Gráczer 19., Sili 59.