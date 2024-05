Konate kosaraira Sinik hármassal válaszolt a mérkőzés elején, 3-4. Pontosabban céloztak a vasiak, és a KTE védekezése sem volt elég hatékony, így 3-10-re megléptek. Wittmann és Lukovic révén jött közelebb a házigazda, majd Dramicanin is csatlakozott hozzájuk, 8-10. Bogues harcolt ki két büntetőt, és értékesítette is azokat, 10-10. Az amerikai irányító a vezetést is megszerezte a hírös városiaknak, utána Sinik volt távolról precíz, 15-10-nél időt kért a Körmend. Lukovic pillanatai következtek, majd Schmera kettesére Ivkovic Milán reagált, 23-16. Lukovic még egy büntetővel jelentkezett, 24-16-tal ért véget az első etap.

Karahodzsics Kemal (labdával) sokat dolgozott ezúttal is a gyűrű közelében

Fotó: Bús Csaba

Konate és Karahodzsics folytatták a pontgyártást, 26-18. Morgan tüzelt kintről, míg a másik térfélen Karahodzsics oldotta meg egy az egyben a palánk alatt, 28-21. Közeledett a Körmend, Tolbert zsákolásával három volt már csak a differencia, 30-27. Több pontatlanság volt a következő percekben, végül Wittmann sarokból bedobott hármasa zárta le a kapkodást, 34-28. Ritmusban maradt a KTE, Lukovic ziccere után tíz egység volt már az előnyük, 40-30.

Wittmann adta meg a kezdőhangot a folytatásra, 43-30. A távoli dobások ültek mindkét oldalon, Morgan és Ivkovic talált be, 46-33. A vasiak voltak hatékonyabbak ezt követően, és sikerült nekik tíz ponton belülre kerülni, 48-40. Konate kosara után Ivkovic Stojan kért időt, 48-42. Jót tettek az intelmek, és gyorsan vissza tudta állítani korábbi fórját a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 55-44. A rutinos Ferencz vette vállára a Körmendet, 57-50. Sinik hűtötte le a kedélyeket egy szép trojkával, 60-50-nél a vendégek kértek időt. Némileg faragni is tudtak a különbségből, 63-56-tal jöhetett a záró felvonás.

A Körmend volt higgadtabb a negyedik felvonás legelején, 65-61. Karahodzsics fontos pillanatban gyűjtötte be a lepattanót, majd tette vissza a labdát, 67-61. Eladott labdát büntettek meg a vendégek, egészen pontosan Konate, 67-63. Nem találta a ritmust a Kecskemét, míg a Körmend jól járatta a labdát, 67-65-nél időt kellett kérnie Ivkovic Stojannak. Kucsera kapta a palánk alatt, onnan pedig könnyedén megoldotta, 69-65. Kiss hármasára Kucsera adott választ, 71-68. Rövid ideig egál állt a táblán, de jött Wittmann a vajkezével, 74-71. Dramicanin süllyesztette el büntetőit higgadtan, 76-71. Jól védekezett a Kecskemét, Kucsera pedig lezárta az érdemi kérdéseket, a végeredmény: 79-73 lett. A Kecskemét ezzel újabb fontos lépést tett meg.

– Hatból négy meccset nyertünk eddig, ami szép eredmény úgy gondolom. Nagyon dekoncentráltan játszottunk, rengeteg labdát adtunk. Biztos a tét miatti nyomás volt az oka. Nem volt szép meccs, annál inkább harcosabb. A Körmend ha ilyen hozzáállással folytatja, akkor biztos nem lesz gondjuk. Nekünk sokkal összeszedettebben kell játszanunk. Köszönöm a szurkolóknak, hogy most is mellettünk álltak – értékelt Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Egis Körmend 79-73 (24-16, 16-14, 23-26, 16-17)

Kecskemét. V: Benczur, Makrai, dr. Popgyákunik Kecskemét: Sinik 15/12, Witmann 11/9, Ivkovic 7/3, Lukovic 12, Karahodzsics 8. Csere: Dramicanin 10, Kucsera 7, Bogues 9, Tóth Barna -. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan

Körmend: Doktor 7/3, Morgan 17/9, Takács 2, Tolbert 10, Konate 21. Csere: Schmera 2, Ferencz 9/3, Herczeg -, Kiss 5/3. Vezetőedző: Kocsis Tamás