Szülők, rokonok, barátok és ismerősök várták, hogy kiérkezzenek a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium végzős diákjai az iskola épületéből az udvarra. A csengő megszólalása után először az iskola zászlóját hozták be, amire szalagot tűztek a ballagó diákok, majd a Himnusz hangjai csendültek fel. Az ünneplő közösséget Gergelyné Györki Edina Gabriella köszöntötte. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a diákok feldíszítették az iskolát, útravalónak szánt mottót írtak a táblákra, virágot, tarisznyát készítettek. De mégsem ragyog minden úgy, ahogyan az ünnepen illenék. Az ünnepben ugyanis ilyenkor egy kis szomorúság is keveredik, ahogyan azt Janus Pannonius is megfogalmazta: a búcsúzás pillanata ambivalens érzés, mindannyiunkban vegyes érzelmeket teremt. A középiskolában töltött éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben, a tanárokban is.

Két osztály harminckilenc diákja ballagott el szombaton délelőtt a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnáziumból. Az ünnepséget az iskola udvarán tartották.

Fotó: Szentirmay Tamás

– A ballagás olyan ünnep, melyben egyszerre van jelen az emlékezés, és a búcsú. Az útra hívás és az új iránti kíváncsiság. Magában a vonulásban a véges végtelenség, majd a majdani megérkezés reménye. Az idősebbek szokták mondani, hogy amit a középiskolában tanulsz, annak a fele felesleges. Ez kétségbe vonhatatlanul igaz. De ki az, aki meg tudja ma mondani, hogy melyik fele felesleges a tanultaknak. Mire lesz szükség a változó világban, és mire nem, mondta. Jelképes ajándékkal, egy filmből való idézettel köszönt el a ballagóktól.

A végzős diákok munkájának elismeréseként jutalmakat adtak át. Tóth János polgármester a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestületének javaslatára Szekeres Anna 12./A osztályos tanulóját kiemelkedő közösségi munkájáért és a sportban nyújtott teljesítményért városi díjban részesítette. A Móricz Zsigmond emlékérmet az iskola igazgatója Szendreyné Kiss Judit adta át a végzős diákok legkiválóbbjának, a szintén 12/A osztályos Varga Dórának, aki a gimnáziumban minden évben kitűnő tanuló volt. Kiemelkedő teljesítményükért könyvjutalomban részesült: Juhász Rajmond Pál, Lázár Ákos, Székely Rita, Szekeres Anna, Varga Dóra, Tóth Hajnalka és Tóth István.

A végzős diákok nevében Szekeres Anna, Tóth Hajnalka és Varga Dóra búcsúzott az iskolától. Ezt követően a 11. osztályos diákok egy szál virágot és a tarisznyát adták át az iskolától hamarosan távozó tanulóktól, akik szüleiknek és tanáraiknak köszönték meg a középiskolás éveket, szintén egy szál virággal. Ezután nyílt arra lehetőség, hogy a szülők és a hozzátartozók átadják a végzős diákoknak a virágjaikat. Az ünnepség a zászló kivonulásával és a Szózat hangjaival ért véget.