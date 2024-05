Békepárti és szuverenista vezetők kellenek a tagállamok élére és június 9-én Brüsszelbe Békepárti és szuverenista vezetők kellenek a tagállamok élére és június 9-én Brüsszelbe – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban. Menczer Tamás szerint a NATO és az európai vezetők is egyre inkább azt mondják, hogy „ez a mi háborúnk”, ami azt is jelenti, hogy „ezt addig akarják folytatni, amíg meg nem nyerik”, amíg Ukrajna nem győz, és az „oroszokat kiverik” Ukrajna területéről. A magyar kormány azonban azon az állásponton van, hogy ez nem a mienk, és senki sem nyer, ezért nem szabad folytatni – jelentette ki. A politikus a korábban külügyi államtitkárként általa látott jelentésekre hivatkozva azt mondta, mindenki, a NATO és az európai politikai vezetők is tudják, hogy Ukrajna nem fogja megnyerni ezt a háborút, ennek ellenére „különböző politikai és gazdasági érdekek miatt folyamatosan a háborút tolják tovább és tovább”. Ezért kellenek békepárti és szuverenista vezetők a tagállamok élére is, és Brüsszelbe is – hangoztatta Menczer Tamás.