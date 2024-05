Szem alatti karikák

A szem alatti sötét karikák gyakran ártalmatlanok, sokszor nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki, mint amekkora a „probléma” valójában. Sokféle módszerrel megszabadulhatunk tőlük. Amire szükséged­ lesz hozzá, két teafilter. Főzd ki a teafiltereket, majd tedd őket félre egy éjszakára. Reggel helyezd a szem alatti karikákra 10–15 percre. A tea csökkenti a duzzanatot és a gyulladást, éppen ezért ez az egyik leghatékonyabb és leggyorsabb módszer. Túl sokáig­ azonban ne tartsd a filtert a bőrödön, mert a tea kiszárítja a bőrt – írja a beol.hu.

Néhány tipp, hogy ragyogjon a hajad és a bőröd

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Ha gézbe csomagolt jégkockát raksz a bedagadt szemekre, elmúlik tőle a puffadás.

Egészséges haj

A hajvégek az idő múlásával a külső hatásoknak köszönhetően töredezetté válnak. A száraz levegő, a hő, a szőkítés eltávolítja a hajszálakból a nedvességet, és roncsolják annak külső szerkezetét. Ezeket a sérüléseket mi magunk már nem tudjuk helyrehozni, csak a fodrász tud segíteni, ami valljuk be, nem túl pénztárcabarát. De a megfelelő gondoskodással és odafigyeléssel megelőzhetjük a hajvégek töredezését. Ehhez hoztunk egy jó tippet.

Amire szükséged van:

1 evőkanál zselatin

2 teáskanál hajbalzsam

bojtorján- vagy ricinusolaj

A zselatin behatol a haj károsodott részeibe, és a nedvesség megtartásával helyreállítja azt. Erősíti a hajszálakat, visszaadja csillogásukat.

A zselatint keverd össze négy evőkanál langyos vízzel, míg teljesen fel nem oldódik. Ezután add hozzá a balzsamot és az olajat! Ezt a keveréket vidd fel a nedves hajadra, csavard körbe egy nejlon zuhanysapkával, majd egy törölközővel. Hagyd fent 30 percig! A még jobb eredmény érdekében hajszárítóval melegítsd fel a törölközőt! Fontos, hogy csak heti egyszer alkalmazd!

Száraz, repedezett sarkak

Ha te is száraz, repedezett sarkak miatt nem mered felvenni a legcsinosabb szandálod, akkor most figyelj. Szükséged lesz egy citromra és egy kis hidratálókrémre. A félbevágott citromot tedd a sarkadra, majd húzz rá egy zoknit! Hagyd rajta 30 percig. A kezelés végén az érintett területet kend be hidratálókrémmel, ami segít tovább megőrizni a bőr puhaságát.

Hosszú, vastag szempillák

A hosszú pillák léréséhez szükséged van, az egy kis kókuszolajra és aloe vera gélre. Ezek együttes alkalmazásával könnyen csodás szempillákat varázsolhatsz magadnak.

Puha, piros ajkak

Ha épp nincs otthon ajakbalzsamod vagy ajakíred akkor alkalmazd ezt a trükköt: egy kevés fogkrémet és mézet keverj össze, majd egy puha sörtéjű fogkefe segítségével dörzsöld be vele az ajkaidat 3-5 percig. Fontos, hogy finoman, könnyedén végezd a radírozást.