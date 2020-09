Akasztóra látogat a listavezető

A hétvégén az ötödik forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A fordulóból egy mérkőzést, a Kiskunfélegyháza–Kiskőrös találkozót ugyanakkor a félegyháziak kupamérkőzése miatt később játszanak le, azt a találkozót de­cember 5-ére halasztották.

SZOMBAT, 16.00

Harta SE–Lajosmizsei VLC

V.: Baranyai Dávid (Berger Tibor, Iványi Bence).

Csehi Tamás, a Harta társedzője: – Felnőttkeretünk az idén sem túl bőséges, így a múlt heti mérkőzésen soknak bizonyult a három hiányzó. A helyzet nem sokban változott, Kővári ugyanis továbbra sem bevethető az eltiltása miatt, abban viszont már reménykedem, hogy Farkas Erik rendbe jön annyira, hogy vállalhatja a mai mérkőzést. A szombati ellenfelünk, a Lajosmizse egy szívós, de a szereplését illetően igen rapszodikus csapat, képes nagyon jó és nagyon gyenge teljesítményre is. Ez persze ránk is igaz. A lajosmizseieket ugyanakkor nyilvánvalóan feldobta, hogy a múlt héten sikerült egy meglehetősen nagy bravúrt elérniük, hiszen a Kiskunfélegyháza ellen nyertek hazai pályán, így minden bizonnyal megfelelő önbizalommal érkeznek hozzánk. Ennek ellenére természetesen szeretnénk legyőzni őket, ugyanis nagyon szeretnénk az élboly mögött maradni, ráadásul a jövő hét végén igen komoly rangadó vár ránk Kiskőrösön, és nagyon szeretnénk arra győzelemmel ráfordulni. Fizikálisan rendben van a csapat, ezen a héten inkább az volt a feladatom, hogy mentálisan felrázzam egy kissé a társaságot, hiszen a szabadszállási mérkőzésen az volt a problémánk, hogy nem mertünk játszani. Remélem, a mai mérkőzésen ez nem jelent problémát, ugyanis már alig várjuk a mérkőzést, és természetesen csakis a győzelem lehet számunkra az elfogadható célkitűzés.

Kecskeméti LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Futó Tamás (Porkoláb Ferenc, Kovács Tamás).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Sajnos van három hiányzónk, Zsoldos, Gaál és Módra továbbra sem bevethető, mindhárman sérülés miatt hiányoznak. Szerencsére van olyan jó a keretünk, hogy képesek legyünk pótolni őket. A múlt héten már gólokat is rúgtunk, nem is keveset, sajnos azonban négy góllal is csak egy pontot tudtunk elhozni a harcos Bácsalmás otthonából, ami ugyanakkor az idei Bácsalmást tekintve nem kis dolog, nem sokan fognak onnan pontot elrabolni. A csapatom mentalitásával, harcosságával, a fiatal keret munkabírásával elégedett vagyok, ugyanakkor már nagyon ideje lenne megszerezni az első győzelmünket, remélem, hogy ez a hétvége lesz az, amikor ez sikerül. Az ellenfél rendkívül fiatal kerettel vágott neki az idei őszi idénynek, de tiszteljük őket, nem hagyjuk, hogy a helyezésük megtévesszen minket, tudom, hogy egy harcos, az életéért küzdő csapat vár ránk szombat délután. De amint már mondtam, nagyon szeretnénk megszerezni az első győzelmünket, ennek elérésében nagyon sokat tudnak segíteni a szurkolóink is, várjuk őket minél nagyobb számban a Széktóiba, azon leszünk, hogy megháláljuk a bizal­mukat.

VASÁRNAP, 16.00

Akasztó FC–Kalocsai FC

Béleczki László (Suba Zoltán, Juhász Dóra).

Holczimmer Tamás, az Akasztó edzője: – A múlt héten sajnos vereséget szenvedtünk Kiskőrösön, az örökrangadón, úgy gondolom, hogy mindenkinek nehéz azt a vereséget feldolgozni, de dolgozunk és megyünk tovább. Ezen a hétvégén a nagyon jó formában lévő Kalocsai FC lesz az ellenfelünk, hazai pályán. Továbbra is heti három edzéssel készülünk, egy játékosunk sajnos bokasérülést szenvedett, de a csapat többi tagja százszázalékos formában van. Kemény mérkőzést várunk egy nagyszerűen felkészített csapat ellen, de úgy gondolom, hogy hazai pályán semmi félnivalónk nincsen tőlük. Mindig más egy hazai pálya, ezért egyértelműen a három pont otthon tartása a célunk, és ezt egy okos, taktikus játékkal szeretnénk elérni. Azt kijelenthetem, hogy tartunk az ellenféltől, de nem félünk tőlük. Tiszteljük az eredményeiket, de valamikor az ő kiváló szériájuknak is meg kell szakadnia, és miért ne éppen Akasztón szakadna meg az a szép sorozat?

Bácsalmási PVSE–Tiszakécskei LC II.

V.: Barta Norbert (Szűcs István, Csöngető Endre).

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Egész héten azt mondogattam a játékosaimnak, ne úgy álljunk hozzá a Tiszakécske elleni mérkőzéshez, hogy ők az utolsók és ennek köszönhetően könnyű lesz ez a találkozó, mert akkor nem biztos, hogy tudunk pontot, pontokat szerezni. Csak úgy lehet nekimenni egy találkozónak, ha mindenáron nyerni akarunk. Biztos vagyok abban, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert az ellenfelünk meg akarja mutatni, hogy ők annál többet tudnak, mint ahogyan jelenleg állnak a tabellán. A héten elemeztük azokat a hibákat, amit a Kecskemét ellen elkövettünk. Remélem, hogy ezek a Tiszakécske ellen nem fordulnak elő, s akkor be tudjuk gyűjteni a három pontot.

Soltvadkerti TE–Jánoshalmi FC

V.: Barta Norbert (Szűcs István, Csöngető Endre).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Úgy kell játszanunk, ahogy a múlt héten a Kalocsa ellen játszottunk, akkor ugyanis jól futballoztunk. Sajnos az eredmény vereség lett, egy megpattanó lövésből született egy gól, ami eldöntötte a mérkőzést. Reméljük, hogy most már mellénk szegődik a szerencse és a jó játék mellé eredményesség is párosul. Amennyiben felépülnek sérültjeinek, teljes lesz a csapat. A hétvégén pontot, pontokat szeretnénk gyűjteni.

Kecel FC–Szabadszállási SE

V.: Nagy Attila (Juhász László, Váczi Levente).

Kis Péter, a Kecel edzője: – A megye egyes hírek alapján a legjobb csapat érkezik hozzánk a hét végén. Nem vagyunk megijedve, próbáljuk megtörni a lendületüket. Bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz a mérkőzésre és kellő önbizalommal tudunk nekivágni a küzdelemnek.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Nem nézünk könnyű mérkőzés elébe. Láttam a Kecelt a kerekegyházi kupamérkőzésen, és a játék alapján reális esélyük volt a főtáblára jutásra. Ebben a szezonban is meglehetősen jó eredményeket értek el. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nekünk nincs más esélyünk, mint a támadó játék. Célunk ezúttal is az, hogy megszerezzük mind a három pontot, bár ami az esélyeket illeti, ezt a mérkőzést háromesélyesnek tartom.

A megye I. osztály állása

1. KALOCSA 4 4 0 0 1 5–4 1 2

2. KISKŐRÖS 4 4 0 0 1 2–3 1 2

3. SZABADSZÁLLÁS 4 3 1 0 1 4–6 1 0

4. KECEL 4 2 2 0 9–6 8

5. HARTA 4 2 1 1 1 2–8 7

6. JÁNOSHALMA 3 2 0 1 1 0–7 6

7. AKASZTÓ 4 2 0 2 4–6 6

8. BÁCSALMÁS 3 1 1 1 1 1–9 4

9. KHTK 4 1 1 2 6–5 4

10. LAJOSMIZSE 4 1 1 2 3–5 4

11. KEREKEGYHÁZA 4 1 0 3 6–1 2 3

12. KECSKEMÉTI LC 3 0 2 1 5–7 2

13. SOLTVADKERT 4 0 1 3 3–9 1

14. KISKUNHALAS 4 0 0 4 3–1 4 0

15. TISZAKÉCSKE II. 3 0 0 3 2–1 4