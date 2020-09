A KHTK II megfordította a mérkőzést a Majsa ellen

Izgalmas mérkőzésnek ígérkezett, és az is lett, a Kiskunfélegyházi HTK II– Kiskunmajsa találkozó, a megyei II. osztály labdarúgó bajnokság Északi csoportjának negyedik fordulójában.

A mérkőzés előtt ugyanis azonos pontszámmal, hat ponttal, állt mind két csapat a tabellán. Aki tehát ezen a találkozón jobb a másiknál, akkor értékes pontokat szerez. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban és egy távoli szabadrúgásból, Szalai meg is szerezte a vezetést 0–1. Ezt követően az első játékrész kiegyenlített játékot hozott. A második félidő elején Valkovics egalizálta az eredményt 1–1. Aztán jött egy két perces kihagyás a vendégek részéről, amikor is a hazaiak két gólt is lőttek. Először Makány szerezte meg a vezetést 2–1, majd Szalai növelte a kiskunfélegyháziak előnyét 3–1. A hátralévő időben már nem esett több gól, így a hazaiak értékes győzelmet arattak.

Kiskunfélegyházi HTK II–Kiskunmajsa 3–1 (0–1)

Kiskunfélegyháza, 120 néző. Vezette: Pataki (Harsányi, Rácz)

KHTK II: Magyar – Keresztesi, Horváth, Sánta, Valkovics (Páli), Kadosa (Zs. Juhász), Szabó T. (Farkas), Makány, Szabó A. (Polgár), Szalai, Cseh (Berekszászi). Edző: Lapsánszki Tamás

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka, Nagy G., Szőke, Szikora, Boros, Bognár, Gera, Gilicze (Horváth Zs.), Rádóczi, Csikós (Kis-Szabó).

Edző: Kószó László

Gólszerző: Valkovics 47., Makány 70., Szalai 72., ill. Szikora 4.