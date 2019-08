A Félegyháza nyerte a veretlenek találkozóját

A megyei első osztályú bajnokság 3. fordulójában a 4 pontos Kiskunfélegyházi HTK az első két fordulóban két döntetlent elért Tiszakécskét fogadta. A KHTK mérkőzésen érvényesítette a papírformát.

Némileg csalóka az első félidő eredménye, hiszen a vendégek is vezettek ígéretes támadásokat, dolgoztak ki helyzeteket, a kapuba azonban csak a hazaiak találtak be. Nagy Viktor már a 7,. percben megszerezte a hazaiaknak a vezetést, két perc múlva Tököli megduplázta az előnyt. Az első játékrész végén Nagy Dániel gólja azt jelentette, hogy akárcsak a Soltvadkert elleni idénynyitón, ezúttal is tekintélyes előny birtokában vonulhattak szünetre a félegyháziak.

A második játékrész 65. percében Palásti végleg el is döntötte a mérkőzést, Szabó 85. percben szerzett találata már csak enyhe szépségtapaszt jelentett a kécskeiek számára.

Kiskunfélegyházi HTK–Duna Aszfalt Tiszakécske LC II 4–1 (3–0)

Kiskunfélegyháza, 150 néző. Vezette: Baráth Gábor (Slezák Márk, Juhász Dóra)

Kiskunfélegyháza: Oroszi – Magony, Koncz Zs., Valkai (Kerepeczki), Tököli, Nagy V. (Szabó A.), Nagy D., Ábel (Huszka), Palásti (Makány), Makai (Tóth I.), Antman. Játékos-edző: Koncz Zsolt

Tiszakécske: Baráth – Varga N., Dóka D. (Dóka Á.), Bálint, Steklács (Domonics), István (Tóth T.), Pácsa (Kulcsár), Kovács D., Polyák, Tóth K. (László), Szabó D. Edző: Bagi Gábor

Gólszerző: Nagy V. 7., Tököli 9., Nagy D. 34., Palásti 65., ill. Szabó D. 85.

Koncz Zsolt: – Az elmúlt héthez képest sokkal gördülékenyebben játszottunk, főleg az első félidőben. A második játékrészben, az előny tudatában, sokat cseréltem és úgy gondoltam, hogy frissülni fogunk, ami nem igazán jött be, de még így is meg voltak a lehetőségeink. Az ellenfelünknek is voltak lehetőségeik, de úgy gondolom, hogy a győzelmünk nem forgott veszélyben. Remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább haladni.

Bagi Gábor: – Aki kilátogatott a mérkőzésre, az láthatta, hogy mennyit számít a rutin a megyei I. osztályban. Az első tíz percben mennybe mehettünk volna, mert 2–0-lal mehettünk volna tovább. Sajnos kihagytuk a helyzeteinket, az ellenfelünk pedig gyönyörű gólokat lőtt, és háromgólos előnyre tett szert. A második félidőben próbáltunk hátul stabilabbak lenni, ez sikerült is, és rúgtunk egy gólt. Lehetett volna több is, mert tizenegyest is hibáztunk. El kell mondanom azt is, hogy a fiatalsággal nem jár együtt, hogy tud is focizni, és mindent megtesz a pályán. Mi a legrosszabb játékunkat nyújtottuk, reméljük több ilyen már nem lesz.