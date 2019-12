A bajnokságban gyengélkedő Sopront fogadja a KTE

A 12. fordulóval folytatódik a férfi élvonalbeli bajnokság alapszakasza. A KTE-Duna Aszfalt csütörtökön 18 órakor a Sopront fogadja a Messzi István Sportcsarnokban.

Nemcsak a szurkolók, a szakma is állítja: ha minden hazai meccsén úgy játszik a kecskeméti együttes, mint a legutóbbi bajnokiján a Falco ellen, akkor nagyon nehéz lesz a hírös városiakat legyőzni a Messzi-csarnokban.

– Múlt vasárnap a szezon legjobb játékát nyújtottuk, annak ellenére, hogy vereséget szenvedtünk. Erre a játékra lehet alapozni a folytatásban – mondta Forray Gábor, a KTE vezetőedzője, akinek gárdája csütörtök este az utolsó előtti helyen álló Sopront fogadja.

– A Sopron a szezon kezdetére egy erős keretet hozott össze, semmivel nem gyengébbek nálunk. A bajnokság elején néhány légiósnál mentális problémák voltak, a helyükre érkeztek is újak. Náluk játszik a Kecskemétről és Zalaegerszegről is ismert Bernard Thompson, valamint a szintén ex-KTE-s James Kinney. Van egy újonc amerikai centerük, Eric Carter, egy hármas-négyesük Demetre Rivers személyében, továbbá érkezett egy litván erőcsatár, Tauras Jogéla. Thompsont mi is szerettük volna leszerződtetni, de a jobb feltételek miatt a dunántúliakat választotta – tette hozzá Forray, aki határozottan kijelentette, hogy a tabella nem mérvadó.

– Nyerni szeretnénk, de nagyon kemény meccs vár ránk. A játékosok is tudják, hogy nem lehet félvállról venni csütörtöki ellenfelünket. Rutinos görög edzőt hoztak a csapat élére, és már látszik is a javulás a játékukban. Azon fog múlni a meccs kimenetele, hogy a saját játékunkat mennyire tudjuk csúcsra járatni. Fontos lesz, hogy csapatként funkcionáljunk, ahogy azt tettük vasárnap a Szombathely ellen is. Felhívtam mindenkinek a figyelmét az öltözőben, és a szurkolóknak is csak ezt tudom mondani, hogy nem mutatja a Sopron valós erejét a tabellán elfoglalt pozíciója. Vannak ilyen évek, periódusok, mikor nem jön össze egy csapatnak semmi. Most ők ilyenben vannak. Mi azon dolgozunk, hogy ez a rossz sorozatuk ne most szakadjon meg. Ha úgy játszunk, mint a Falco ellen, akkor van esélyünk a győzelemre.

A 12. forduló további párosításai. Csütörtök: PVSK–Atomerőmű SE, 18 órakor. Péntek: Szedeák–Szolnoki Olajbányász, 18 órakor. Szombat: OSE Lions–Alba Fehérvár, 18 órakor. DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend, mindkettő 19 órakor. Vasárnap: Kaposvári KK–Jászberényi KSE, 18 órakor.