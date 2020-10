A 93. percben egyenlített az Akasztó ellen a Kerekegyháza

Igazi alsóházi rangadóra került sor Kerekegyházán a megyei első osztályú bajnokság 10. fordulójában, ugyanis a forduló előtt a 12. helyen tanyázó Kerekegyháza a 9. helyen álló Akasztót fogadta. A mérkőzés nagy küzdelmet ígért, ezt be is váltotta, és a 93. percben szerzett hazai egyenlítő gólnak köszönhetően megosztoztak a csapatok a pontokon.

Mind a két csapat többet várt az őszi idénytől az eddig elérteknél, ennek megfelelően mind a két fél győzni akart ezen a találkozón, és rögtön a kezdés után így is állt bele mind a két gárda a meccsbe. A 4. percben a hazai Nagy Norbert eresztett meg egy hatalmas löketet huszonöt méterről, Németh Zsolt hárított, majd a jobb felől érkező ismétlést is elcsípte. A 12. percben egy akasztói szögletet követően Márki ugorhatott fel meglepően egyedül a hosszú oldalon az ötösön fejelni, de nem bírta a hálóba juttatni a labdát. Óriási küzdelem folyt a pályán, kevés helyzettel.

A 20. percben Bánszki elé pattant a labda az oldalvonalnál, a kereki térfél közepe táján, ő egyből középre emelt, a labda Szabó Zsolt találta meg a 11-es ponton, aki alighanem meglepődhetett azon, hogy ennyire egyszerű megoldás után ilyen nagy helyzetbe kerül, de azért habozás nélkül lőtt, labdája azonban középre tartott, Piránszki így biztosan védett. Nagy Norbert a 26. percben adott le egy újabb életerős lövést az akasztói kapura harminc méterről, Németh ezt a kísérletet is hárította.

A 28. percben Juhász Tamás tört be a bal oldalról a hazai 16-oson belülre, passzát követően a labda a kapus kezére pattant, a játékvezető habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. Juhász állt a labda mögé, és a bal alsó sarokra lőtt, a lapos labdát a vetődő Piránszki hajszál híján hárította, az azonban így is a hálóba pattant, 0–1. A vendégek vezető gólja után tovább folytatódott a hatalmas küzdelem, továbbra is helyzetek nélkül, a hazaiak igyekeztek dominálni, ebben a játékban azonban benne volt, hogy a vendégek bármikor megléphetnek egy kontrával. A 40. percben Bashiri tört be a vendégek 16-osára a bal oldalról, beadására azonban nem volt érkező. Vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben nagy elszántsággal jöttek ki a hazaiak, szemmel látható volt, hogy nem akarják annyiban hagyni a dolgot, de a vendégeken is legalább ekkora elszántság látszott a tekintetben, hogy szívesen elvinnék mind a három pontot. Az 54. percben Supka eresztett meg jobbról, húsz méterről egy lapos lövést, Németh Zsolt hárított. Két percre rá Szabó Zsolt ívelt előre az oldalvonal mellől egy szabadrúgást, Vincze Dezső csúsztatott, a hazai hálóőr, Piránszki a helyén volt. A 61. percben Márki küldte előre szabadrúgásból a labdát, az a 16-oson belül egyet pattanva Szabó Zsolt elé jutott, aki a kapu fölé durrantott. A 74. percben Juhász iramodott meg a bal oldalon, a társak aligha bíztak benne, hogy meg bírja menteni a hosszúnak tűnő labdát, ő azonban megmentette, sőt be is adta, az ötösön azonban – alighanem a korábbi hitetlenség miatt – nem volt érkező. Kezdett kettészakadni a pálya, sokat próbálkoztak ívelésekkel a csapatok, a fejpárbajokat követően pedig rendre veszélyes kontrákat vezettek.

A 75. percben egy hazai szögletet követően a Malecz nem találta el jól a labdát, a lábáról lecsorgó játékszerrel Kerekes azonnal meglépett, Szabó Zsolthoz passzolt, aki a hazai szöglet elvégzéséhez képest mintegy tizenöt másodperccel később eresztett meg egy bombát a hosszú sarok mellé. Jellemző jelenet volt ez arra, hogy mennyire gyorsan és kiszámíthatatlanul hullámzott a mérkőzés utolsó húsz percében a játék. Az utolsó percekben egyre nagyobb nyomás nehezedett a vendégcsapatra, csakhogy meddőnek tűnt, igazi helyzetet ugyanis egyik csapat sem bírt kidolgozni. A rendes játékidő előtt néhány perccel a rutinos Farkas Istvánt, aki addig hátvédet játszott, előre küldte a csapattal meccselő technikai vezető, Kovrig Ákos, hogy fejjel próblája leosztogatni az előreívelt labdákat – mindkét csapat bőven hagyományos angol focit játszott már ekkor.

A 91. percben Farkas le is fejelt egy előreívelést az ötösre, társ azonban nem érkezett. A 93. percben a bal oldalról ívelhetett be szögletet a hazai gárda. Ekkor már a kapus, Piránszki is feljött a vendégek 16-osán belülre. Fekete a rövid sarok irányába küldte a szögletből a labdát, Kapus eléje szaladt, és átcsúsztatta az ötös felett a hosszú sarok irányába, ott a berobbanó Nagy Norbert fejelt két méterről a hálóba, 1–1. A játékvezető az újrakezdés után lefújta a mérkőzést. Mind a két csapat hihetetlenül sokat dolgozott a három pont megszerzése érdekében. Az, hogy a mérkőzés összképét tekintve igazságos pontosztozkodásnak a hazai csapat végül úgy örülhetett, mintha nyert volna, a vendégek pedig vereségként élték meg a döntetlent, a mérkőzés drámai befejezésének tudható be. Küzdelmes, hajtós, izgalmas, végig kiélezett mérkőzést láthattak a szurkolók.

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza technikai vezetője: – Ettől a mérkőzést azt kaptuk, amit vártunk, egy igazi alsóházi rangadót. Három pontot szerettünk volna szerezni, erre a 93. percben szerzett góllal sikerült itthon tartanunk egyet. Egy nagyon szervezett, nagyon jó csapat az Akasztó, defenzívek voltak, jól lezárták a területet és rúgtak egy gólt az elején. Mi mentünk, tettük a dolgunkat, igazából a vendégeknek sem volt kidolgozott helyzetünk, nekünk sem, e téren van némi hiányérzetem, de a csapat lelkesedésével, küzdeni tudásával elégedett lehettem, ennek köszönhetően sikerült itthon tartani az egyik pontot. A jövőre nézve bizakodásra ad okot, hogy van tartása a csapatnak. ezer sebből vérzünk, de tesszük a dolgunkat, köszönjük a kerekegyházi szurkolóknak, hogy ezúttal is nagy létszámban kilátogattak a mérkőzésre és biztattak bennünket, az ő sikerük is ez a döntetlen.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A mérkőzés első percétől kezdve betartották a srácok a taktikai utasításokat. Nekünk nagyon szokatlan volt ez a keskeny kispálya, ezt nehezen bírtuk megszokni, ennek ellenére mindenki szívvel-lélekkel odatette magát. Helyzetet nem sokat dolgozott ki egyik csapat sem. Mi hajtottunk, mentünk végig, a végén már abban reménykedtünk, hogy sikerül elvinnünk a három pontot, a hazaiak a legutolsó akciójukból egyenlítettek, emiatt aztán nem is tudunk örülni a megszerzett egyik pontnak.

Kerekegyházi SE–Akasztó FC 1–1 (0–1)

Kerekegyháza, 180 néző, vezette: Nemes Attila (Molnár László, Kányási István)

Kerekegyháza: Piránszki – Kapus, Farkas, Fekete, Supka (Kunsági 85.), Bashiri, Sörös (Treiber 46.), Gáspár, Katona (Malecz 60.), Nagy N., Száz A. Edző: Komonyi Gábor

Akasztó FC: Németh Zs. – Bányai, Bánszki (Vincze D. 46.), Font, Juhász (Kovács J. 90.), Németh T. (Geiger 66.), Szabó Sz. (Kerekes 70.), Szabó Zs., Dobosi, Márki, Csoba. Edző: Szrenkó István.

Gól: Nagy N. a 93., illetve Juhász a 29. percben.

Sárga lap: Szász a 42., Supka a 60., Gáspár a 70., illetve Németh T. a 63., Vincze a 67., Szabó Zs. a 71. percben.