Nem bírt egymással a Puskás Akadémia és a Debrecen

Gól nélküli döntetlent hozott a mérkőzés. Szombaton nyert a Paks, a Mezőkövesd, a Fradi, és a Diósgyőr.

Nem volt gól a Debrecen felcsúti meccsén

A Debrecen gól nélküli döntetlent játszott a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 18. fordulójában.

Az első félidőben egyik csapat sem diktált nagy iramot, és támadásban sem voltak kimondottan aktívak. Ígéretes lövésekig mindkét együttes eljutott ugyan, a vendégek védői azonban rendre blokkolni vagy tisztázni tudtak, a hazaiaknál pedig Hegedüs Lajos védéseire volt szükség, hogy a szünetben gól nélküli döntetlen legyen az állás.

A második felvonásban veszélyesebbnek bizonyultak a fölényben játszó hazaiak, a 69. percben például Jakub Plsek lövését védte nagy bravúrral Tomas Kosicky. A DVSC-nek időnként a labdatartással is akadtak problémái, máskor viszont voltak helyzetei, a 79. percben Nikola Trujic már a kapus mellett is elgurította a labdát, de gól ebből sem született.

A 89. percben Bényei Balázst második sárga lapja miatt kiállította a játékvezető, a hosszabbítás során Jozef Urblík a keresztlécet találta telibe, így a második félidőben látott nagy fölénye és számos lehetősége ellenére csupán egy pontot szerzett a Puskás Akadémia.

Kisvárdán is nyert a címvédő FTC

A címvédő Ferencváros 2-1-re nyert szombaton a Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában, ezzel megszilárdította első helyét a tabellán.

A fővárosi zöld-fehér együttes így már 15 bajnoki mérkőzés óta veretlen, míg a várdaiaknak ez volt sorozatban a negyedik vereségük az NB I-ben.

Az első félidőben jelentős mezőnyfölényben futballozott a vendégcsapat, amely azonban a vezető gól megszerzése után kissé belekényelmesedett a meccsbe, s ezt a hazaiak valamivel több mint tíz perc elteltével kihasználták, és egyenlítettek. A statisztika azonban így is a Ferencváros dominanciáját mutatta, a fővárosiak ötször lőttek kapura az első 45 percben, míg a várdaiaknak egyetlen kapura lövésük volt, igaz, abból gól lett.

A fordulás után valamivel kiegyenlítettebbé vált a játék, a két edző cserékkel is igyekezett frissíteni csapatát, de ahogy telt az idő, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a hazaiak a döntetlennel is megelégednének. A hajrában azonban a csereként beállt Varga Roland tizenegyest harcolt ki az FTC-nek, a büntetőt pedig Isael értékesítette, így a címvédő három ponttal távozott Kisvárdáról.

A Diósgyőr legyőzte a sereghajtót

A Diósgyőri VTK hazai pályán kétgólos győzelmet aratott a sereghajtó Kaposvári Rákóczi felett a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában.

A vendégek sorozatban hatodik idegenbeli bajnokijukon szenvedtek vereséget, ebből ötödször még gólt sem szereztek.

Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, majd a diósgyőriek fokozatosan magukhoz ragadták a kezdeményezést, melynek köszönhetően a félidő derekán három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert Brkovic fejesgóljával és Fodor öngóljával. Az addig sem veszélyes vendégek hátrányban teljesen megzavarodtak, csak pillanatokig volt náluk a labda, de a szünetig nem tudta növelni előnyét a DVTK, sőt a pihenő előtt váratlanul majdnem szépített a Kaposvár.

A folytatásban is a diósgyőriek játszottak fölényben, a kaposváriak pedig egyáltalán nem adtak munkát Danilovicnak. A piros-fehérek a biztos vezetés birtokában az idő múlásával egyre inkább visszaálltak és gyors ellentámadásokra rendezkedtek be, de a vendégek a nekik átengedett nagyobb területtel sem tudtak mit kezdeni. A hajrában már kifejezetten hitehagyottan futballozott a Kaposvár, amely egyre reménytelenebb helyzetbe kerül, már most tíz pont választja el a bennmaradástól.

A Honvéd vendégeként nyert a Mezőkövesd

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában szombaton.

A kispestiek rögtön a kezdés után magukhoz ragadták az irányítást, de a 15 perc után feléledő vendégek intenzív letámadásos taktikájával nem tudtak mit kezdeni. A 29. percben kezezés miatt megítélt büntetőből mégis vezetéshez jutott a Honvéd – a tizenegyest Moutari értékesítette -, ám a támadásban egyébként keveset nyújtó mezőkövesdiek Nagy Dániel találatával még a szünet előtt egyenlítettek.

A fordulást követően a hazai védelem második megingását is góllal büntették a vendégek. A helyzetet akkor is Zivzivadze dolgozta ki, a befejezés viszont Dino Besirovicé volt. A hátralévő időben térfelén zártan és fegyelmezetten védekezett a Kövesd, és mivel hiba nélkül tette, a Honvéd csupán néhány lehetőségig jutott, s egyenlíteni már nem tudtak a kapura kevés veszélyt jelentő hazaiak.

A Honvéd immár öt forduló óta nyeretlen: három döntetlen mellett másodszor szenvedett vereséget, pályaválasztóként viszont ezt megelőzően legutóbb szeptember 14-én maradt alul. A mezőkövesdiek vendégként a mostani győzelem előtt négy mérkőzésen át nyeretlenek voltak. A két együttes legutóbbi kilenc találkozóján egy hazai siker és egy döntetlen mellett hét vendéggyőzelem született.

Hazai győzelem Pakson

A Paks hazai pályán legyőzte a Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában, ezzel három ponttal ellépett ellenfelétől.

A kiesés elkerüléséért küzdő két csapat egyformán 17 ponttal kezdte a szombati mérkőzést, és bár pozíciójuk – 10. és 11. – nem változott, a hazaiak kedvezőbb helyzetbe kerültek.

Élénken kezdte a mérkőzést a Paks, hat perc alatt három szögletet rúghatott, nagyobb helyzetei – köztük kapufája – az első negyedórában mégis a Zalaegerszegnek voltak. Bő húsz perc elteltével újabb komoly lehetősége adódott a vendégcsapatnak, de a közeli fejes fölé ment, a másik oldalon viszont az alapvonal közeléből, balról elvégzett szabadrúgás után Kelemen teljesen üresen maradt a hosszú oldalon, és közelről nem hibázott fejjel.

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a ZTE valamivel veszélyesebben támadott, a vezető gólt azonban a hazai csapat tudta megszerezni.

A szünet után a Paks a védekezés stabilizálására helyezte a hangsúlyt, és ellentámadásokkal próbálkozott, míg a Zalaegerszeg többet birtokolta a labdát. El is jutott veszélyes lövésekig, de a hajrában a paksiak növelték előnyüket, ezzel eldöntötték a mérkőzést. A vendégek nem voltak elég pontosak és határozottak a befejezéseknél, a hosszabbításban még összejött nekik egy kapufa, a gól azonban elmaradt.

Forrás: MTI