Idegenben járt két éllovas

Több komoly rangadót is játszottak a hétvégén a megyei labdarúgó-bajnokságban, ezek közül kiemelkedett a Kiskőrös kalocsai, és a Mélykút borotai fellépése, mivel a vendégek számára az első hely volt a tét.

Elmaradtak az izgalmak Kalocsán, a Kiskőrös ugyanis a megye egyes rangadón a 4–0-s végeredményt már az első félidőben beállította, Kohány Balázsék mentségére legyen szólva, egy hónap alatt – a sikeres kupameccsek miatt – a hetedik tétmeccsüket játszották. Ez persze mit sem von le a Kőrös érdemeiből.

– Győzni utaztunk Kalocsára – nyilatkozta lapunknak a kiskőrösi Bányai Máté, aki két góllal is kivette a részét a szép sikerből. – Az, hogy végül ilyen sima lett az eredmény, minket is meglepett. Jelentősen megkönnyítette a dolgunkat, hogy Salami révén már a 3. percben betaláltunk, és onnantól lazán, nyugodtan játszhattunk. Ez meg is látszott a játékon és az eredményen is.

Bányai Máté kihangsúlyozta, hogy a csapat győzelme a lényeg, de unszolásunkra nem tagadta, hogy azért nagyszerű érzés két gólt szerezni. – Különösen az első gólom emlékezetes. Salami pörgette elém remek ütemben a labdát a félpályánál, én pedig két méterrel a felezővonaltól azonnal kapura emeltem és be is ment. A kupameccsünkön kifigyeltem, hogy a kalocsai kapus gyakran kikalandozik, ezt használtam ki – jelentette ki a középpályás, aki elmondta: dacára annak, hogy egyelőre ők vezetik tabellát, a céljuk csak annyi, hogy az első négy között végezzenek, illetve, hogy visszahódítsák közönségüket. Ez már folyamatban van, hiszen komoly vendégtábor tapsolt Kalocsán a góljaiknak.

Bényi József, a megye kettees Mélykút trénere elégedetten nyilatkozott a borotai kétgólos győzelemről. – Küzdelmes volt az első félidő, érzésem szerint mezőnyfölényben játszottunk, a ziccereinket azonban nem sikerült kihasználni, a hazai kaputól húsz méterre az akcióinkba rendre hiba csúszott. A szünetben pontosabb játékot kértem a srácoktól. Teljesítették ezt a kérésemet, egyérintős passzokból kisakkozott helyzetből szereztünk két nagyon szép gólt. 2–0 után is voltak ziccereink, azokat azonban elszórakoztuk, ám elégedetlen nem vagyok, hiszen maradtunk az élen, és sikerült örömöt szerezni a minket elkísérő szurkolóinknak is – zárta szavait az edző.

– Küzdelmes mérkőzésen a szerencsésebb csapat nyert. Túl sok kulcsjátékosom hiányzott, ezt sajnos nem bírtuk elviselni – nyilatkozta Szűcs Zoltán, a Borota trénere.