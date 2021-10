Lehet licitálni Shakespeare IV. Henrikjének egy ritka kiadására

A darabot Eric Rasmussen Shakespeare-kutató az angol író első fóliójából származó eredeti töredékként hitelesítette.

Ezt ne hagyja ki! Egy vak embert használtak céltáblának

The Guardian című brit napilap beszámolt arról, hogy árverésre bocsátják Shakespeare első fóliójának egy rendkívül ritka töredékét, amely a IV. Henrik első részét tartalmazza.

Az első fólió 1623-ban jelent meg, ez Shakespeare műveinek legkorábbi gyűjteményes kiadása. 1616-ban bekövetkezett haláláig a drámaírónak mindössze 17 darabja jelent meg nyomtatásban.

A 36 darabot tartalmazó első fólió nélkül 18 műve, köztük a Macbeth és A vihar, talán soha nem maradt volna fenn.

A műveket John Heminges és Henry Condell, Shakespeare két színésze és barátja állította össze és szerkesztette. Mintegy 750 első fóliót nyomtattak ki, ezek közül mára 233-ról tudni, hogy fennmaradt.

Az október 29-én árverésre kerülő töredéket az aukciót szervező Holabird Western Americana Collections 50-100 ezer dollárra, vagyis 16-32 millió forintra értékelte. A részlet hivatalos címe The First Part of Henry the Fourth, with the Life and Death of Henry Sirnamed Hot-Spurre. A töredék 13 nyomtatott antik lapból áll.

Tavaly az első fólió egy teljes példánya majdnem 10 millió dollárért, vagyis nagyjából 3 milliárd forintért kelt el egy aukción.

Ez új világrekordot jelentett irodalmi mű esetében. A vevő a ritka könyveket gyűjtő Stephan Loewentheil volt.